Перебои со светом в Петропавловске: жителей попросили не паниковать
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Жители Петропавловска жалуются на перебои с электричеством сразу в нескольких микрорайонах города, передаёт BaigeNews.kz.
В пресс-службе АО "Севказэнерго" заверили горожан в том, что ситуация не критическая, и призвали не паниковать.
"В районе Речпорта из-за паводка произошло повреждение опоры линии электропередаи 110 кВ, находящейся на балансе ЖКХ. В результате произошло отключение электроэнергии частично в нескольких микрорайонах города Петропавловск. Бригады АО "Северо-Казахстанская РЭК" восстанавливают электроснабжение. Технологическое нарушение некритическое. Просим не поддаваться панике", — говорится в сообщении пресс-службы компании.
На помощь Северо-Казахстанской РЭК для проведения ремонтов обрушенных опор электропередачи отправились коллеги из Павлодара.
Ранее сообщалось о ситуации в СКО к этому часу.
Напомним, число эвакуированных жителей во время паводков в Казахстане превысило 102 тысячи человек. В СКО за время паводков эвакуировано 3670 человек. Из них 1123 ребёнка. При этом за последние сутки эвакуировано 1792 человека, из них 642 ребёнка.
В СКО прибыла гуманитарная помощь от АНК.
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