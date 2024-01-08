Ограничение движения транспорта ввели в пяти областях Казахстана

Движение автотранспорта ограничили на 15 участках автодорог республиканского значения в пяти областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО НК "КазАвтоЖол".

В Акмолинской области закрыты четыре участка:

"Екатеринбург-Алматы" с 1292 до 1353 километра - от ПВП Жибек жолы до Карагандинской области;

"Астана-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау" от 16 до 51 километра – от Косши до Карагандинской области;

"Астана-Петропавловск" от 18 до 234 километра – от Астаны до Щучинска;

"Астана-Ерейментау-Шидерты" от 16 до 159, от Астаны до Ерейментау.

В области Жетысу для всех видов автотранспорта закрыт участок трассы "Ушарал-Достык" от 84 до 184 километра – от станции Коктума до станции Достык.

В Карагандинской области закрыты для всех видов автотранспорта:

"Екатеринбург-Алматы" от 1505 до 1854 километра – от села Новостройка до Балхаша;

"Калкаман-Баянаул-Умуткер-Ботакара" от 231 до 324 километра - от Павлодарской области до посёлка Ботакара;

"Караганда-Аягоз-Бугаз" от 17 до 217 километра – от Караганды до Каркаралы;

"Кызылорда-Павлодар" от 970 до 1135 километра – от Караганды до - Павлодарской области;

"Кызылорда-Павлодар" от 788 до 906 километра – от области Улытау до посёлка Топар.

"Екатеринбург-Алматы" от 1353- до 1426 километра – от Акмолинской области до ПВП Темиртау;

"Астана-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау" - от Акмолинской области до Темиртау.

В Павлодарской области для всех видов автотранспорта закрыты два участка:

"Кызылорда-Павлодар" от 1135 до -1206 километра – от Карагандинской области до посёлка Шидерты;

"Калкаман-Баянаул-Умуткер-Ботакара" от 137 до 231 километра – от посёлка Баянаул до Карагандинской области.

В области Улытау закрыт участок трассы Кызылорда-Павлодар от 756 до 788 километра –от посёлка Жанаарка до Карагандинской области.

Отмечается, на автодорогах республиканского значения задействовано 333 единиц техники и 485 человек.