Одними репрессивными методами проблему не решить — омбудсмен о бытовом насилии

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В интервью BaigeNews.kz уполномоченный по правам человека в Казахстане Артур Ластаев выразил своё мнение о борьбе с этим явлением и возможной его криминализации.

"Одними репрессивными методами проблему не решить. (...) Давайте рассмотрим различные виды ответственности, которые существуют и которые теоретически можно было бы имплементировать в отношении семейных агрессоров. Возьмём классическую ситуацию: женщина — жертва, муж — тиран. Если мы будем привлекать мужа к штрафу, пострадает семейный бюджет. Если мы привлечём человека к ответственности в виде административного ареста, то семья также с экономической точки зрения потерпит определённый ущерб. То же самое, если мы криминализируем это", — сказал он.

Ластаев привёл в пример опыт Германии по внедрению канадской системы ODARA, которая предполагает комплексный подход ко всем участникам бытового насилия: агрессору, жертве и детям.

"На прошлой неделе буквально я был в МВД, где была презентована концепция по обеспечению общественной безопасности. Мы приветствовали подход в вопросе профилактики бытового насилия, где они предусмотрели то, о чём мы сейчас говорили — комплексный подход ко всем участникам семейно-бытового конфликта. То есть предполагается, что будут оказывать психологическую помощь даже самому тирану. Важно понять, почему он это делает. Если проблема социального характера — безработица, может тогда следует проработать с органами социального обеспечения, предоставить им ту же адресную помощь, работу. Если речь идёт о том, что он имеет какие-то другие психологические проблемы, он будет проходить психокоррекцию. В принципе несколько лет назад такой проект проводился в Казахстане в пилотном режиме", — отметил эксперт.

Омбудсмен считает, что, если криминализировать бытовые конфликты и сделать их тяжкими и особо тяжкими, жертвы будут отказываться от своих заявлений.

"В данном случае, мне кажется, надо подходить к этому вопросу более комплексно. Для этого надо развивать институт равенства мужчин и женщин, начиная с права на труд, заканчивая личной неприкосновенностью. Мы посмотрим, какова будет правоприменительная практика предложенных МВД нововведений. Если понадобится, вернёмся к вопросу криминализации", — заключил Ластаев.

Накануне президент во время коллегии МВД сообщил, что за последние два года в Казахстане домашние агрессоры совершили 300 убийств.