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300 убийств совершили домашние агрессоры за два года в Казахстане
В Казахстане за два года домашние агрессоры совершили 300 убийств. Неутешительную статистику озвучил глава государства на коллегии министерства внутренних дел в пятницу, 30 июня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Президент считает, что стоит уделить внимание повышению эффективности работы по профилактике семейно-бытового насилия, чтобы исправить ситуацию.
"За последние два с половиной года домашними агрессорами совершено 300 убийств. Зарегистрировано 878 фактов причинения тяжкого и 808 фактов – среднего вреда здоровью. К административной ответственности за правонарушения в этой сфере привлечено более 37 тысяч лиц. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, необходима комплексная профилактическая работа", - сказал президент.
Он считает, что здесь основную роль должны взять на себя участковые инспекторы полиции. Как показывает практика, при принятии своевременных мер большинство преступлений, совершённых на почве семейно-бытовых конфликтов, можно избежать и сохранить чью-то жизнь и здоровье.
"В конце концов от этого зависит моральное состояние нашего общества. Общество ожидает от вас эффективной и планомерной работы по противодействию семейно-бытовому насилию. Данный вопрос критически важен для построения справедливого государства. Корни многих социальных болезней, в том числе и преступности, зачастую берут начало в неблагополучных семьях, в которых атмосфера насилия деформирует сознание и психику детей. Поэтому органы правопорядка могут и должны играть ключевую роль в трансформации системы ценностей и моделей поведения людей, то есть роль МВД ни в коем случае нельзя преуменьшать. Ваш вклад должен быть абсолютно значимым", - подытожил глава государства.
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