300 убийств совершили домашние агрессоры за два года в Казахстане

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В Казахстане за два года домашние агрессоры совершили 300 убийств. Неутешительную статистику озвучил глава государства на коллегии министерства внутренних дел в пятницу, 30 июня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент считает, что стоит уделить внимание повышению эффективности работы по профилактике семейно-бытового насилия, чтобы исправить ситуацию.

"За последние два с половиной года домашними агрессорами совершено 300 убийств. Зарегистрировано 878 фактов причинения тяжкого и 808 фактов – среднего вреда здоровью. К административной ответственности за правонарушения в этой сфере привлечено более 37 тысяч лиц. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, необходима комплексная профилактическая работа", - сказал президент.

Он считает, что здесь основную роль должны взять на себя участковые инспекторы полиции. Как показывает практика, при принятии своевременных мер большинство преступлений, совершённых на почве семейно-бытовых конфликтов, можно избежать и сохранить чью-то жизнь и здоровье.