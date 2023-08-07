Одна из пострадавших после наезда полицейской машины скончалась в больнице Шымкента

Скончалась женщина, которую сбила полицейская машина в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz.



Как сообщил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Оналбай Нарманов, пострадавшая умерла 7 августа в 00:10.

"Тяжёлое состояние обусловлено ушибом головного мозга, тяжёлой черепно-мозговой травмы тяжелой степени. У неё острая гематома в правой височной области, очаги ушиба правой височной доли головного мозга, ушибленная рана теменной области слева, кровоизлияние, отёк головного мозга. В реанимации получала противоотёчную терапию. Несмотря на лечение состояние больной ухудшалось", - рассказал Оналбай Нарманов.

Ещё одна пострадавшая в ДТП, 10-летняя дочь скончавшейся женщины с сотрясением мозга и тупой травмой живота и гематомой находится в больнице.

В полиции сообщили, что дело находится на контроле начальника ДП Шымкента. Факт зарегистрирован в ЕРДР департамента полиции города по части 2 статьи 345 УК РК "Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими ТС, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Досудебным расследованием занимается управление дознания ДП. Ход расследования находится на особом контроле начальника ДП Шымкента.

Напомним, 3 августа примерно в 17:00 на пешеходном переходе по улице Байтурсынова водитель-полицейский УП Туранского района на служебном автомобиле совершил наезд на двух пешеходов.