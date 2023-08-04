Полицейский на служебном авто сбил двух пешеходов в Шымкенте

В результате аварии женщина и ребенок госпитализированы.

По факту ДТП с участием полицейского в Шымкента проводится расследование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

3 августа примерно в 17:00 на пешеходном переходе по улице Байтурсынова водитель-полицейский УП Туранского района на служебном автомобиле совершил наезд на двух пешеходов.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина с несовершеннолетней дочерью доставлены в больницу.

Факт зарегистрирован в ЕРДР департамента полиции города Шымкент по части 2 статьи 345 УК РК “Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими ТС, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека”.

Назначены соответствующие экспертизы.

Руководство ДП города приносит свои извинения перед пострадавшими и их родственниками за сотрудника полиции, из-за попустительства которого люди получили травмы на дороге.

Досудебным расследованием занимается управление дознания ДП. Ход расследования находится на особом контроле начальника ДП города Шымкента Кайрата Дальбекова.