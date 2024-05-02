Один из центральных проспектов перекроют в Астане до 18 мая
Сегодня, 19:10
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Сегодня, 19:10Сегодня, 19:10
48Фото: baigenews.kz
Ремонт дорожного полотна начнут на улице Кабанбай батыра в Астане. Автомобилистов просят быть внимательными, передаёт BaigeNews.kz.
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщило о среднем ремонте дороги по проспекту Кабанбай батыра на участке от улицы Достык до улицы Кунаева (мост над круглой площадью).
"С 3 по 18 мая будет полностью перекрыто движение для транспортных средств", - уточнили в ведомстве.
Планируется также проведение ремонта покрытия на пересечении улиц Иманова - Республики. Перекрёсток будет перекрыт частично с 7 по 9 мая.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршруты для исключения заторов на дорогах города.
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