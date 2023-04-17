Один человек погиб в результате взрыва газа в Жанаозене

Фото: МЧС РК

Среди пострадавших есть дети.

Подробности о погибшем и пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме Жанаозена сообщили спасатели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Из-под завалов извлечены: пострадавшая женщина 2000 г.р. и тело погибшего гражданина 1994 г.р. За медицинской помощью обратилось 12 человек, в том числе восемь детей: из них госпитализированы пять человек", - говорится в сообщении.

Оперативные работы по разбору завалов продолжаются, задействовано более 30 единиц техники и порядка 300 человек: спасатели, включая кинологический расчёт, военнослужащие Национальной гвардии, местные исполнительные органы, скорая медицинская помощь, полиция.

В ДЧС Мангистауской области развернут оперативный штаб, открыт телефон горячей линии 8/7292/31-90-99.

В компании "КазМунайГаз" сообщили, что людям, лишившимся жилья, дадут новые квартиры.

ЧП произошло в городе рано утром. Дом, в котором было 12 квартир, обрушился.