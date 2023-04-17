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МЧС РК Сегодня, 07:47
374
Сегодня, 07:47
374
Фото: МЧС РК

Многоквартирный дом обрушился в Жанаозене после взрыва

Взрыв произошёл в многоквартирном жилом доме в Жанаозене, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

ЧП произошло 17 апреля около 5 часов утра (по времени Астаны) во 2-м микрорайоне Жанаозена в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме. Взорвался газовый баллон без горения. В итоге обрушился подьезд дома на площади 150 квадратных метров, общая площадь дома составляет 600 квадратных метров.

"По предварительным данным пострадало 11 человек, переданы работникам медицинской службы. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются", — сообщили в МЧС.

В оперативных работах по разбору завалов на месте задействовано более 50 спасателей и кинологический расчет, 10 единиц техники ДЧС Мангистауской области, скорая медицинская помощь и местные исполнительные органы.

Видео: МЧС РК
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Сегодня, 07:47
374
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