Взрыв в Жанаозене: лишившихся жилья обеспечат квартирами

Компания "КазМунайГаз" обеспечит всех лишившихся жилья в результате ЧП в Жанаозене новыми квартирами, передаёт BaigeNews.kz.

"Оставшиеся без жилья семьи получат новые квартиры, пострадавшим в сотрудничестве с центральными и местными исполнительными органами будет оказана вся необходимая помощь", - заявили в пресс-службе компании.

АО НК "КазМунайГаз" выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким погибшего и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате ЧП в Жанаозене.

Напомним, взрыв газового баллона произошёл в жилом доме рано утром. Здание обрушилось.