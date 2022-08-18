Объявление о ликвидации опубликовали на сайте холдинга "Зерде"

Фото: ortcom.kz

На сайте холдинга "Зерде" появилось объявление о ликвидации компании, передаёт BaigeNews.kz.

"АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде" (БИН: 080940016280) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Нур-Султан, проспект Мангилик Ел, 55/15, телефон: 8 (7172) 57-07-78, 57-09-08, 57-08-20", — сообщается на сайте.

Постановление о ликвидации холдинга премьер-министр Смаилов подписал пятого августа 2022 года. В апреле реформировать холдинг "Зерде" поручил президент Касым-Жомарт Токаев.

В МЦРИАП отмечали, что с 2016 по 2021 годы накопленный убыток холдинга составил семь миллиардов тенге.