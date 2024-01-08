Объявлен состав сборной Казахстана на матч Кубка Дэвиса против Аргентины
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Сборная Казахстана по теннису 3–4 февраля сыграет на выезде квалификационный матч "Кубка Дэвиса" против Аргентины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
Тренерский штаб сборной Казахстана во главе с Юрием Щукиным выбрал следующих игроков: Александр Бублик (31-й номер одиночного рейтинга ATP), Денис Евсеев (184-й номер одиночного рейтинга АТР), Бейбит Жукаев (188-й номер одиночного рейтинга АТР), Тимофей Скатов (228-й номер одиночного рейтинга ATP) и Александр Недовесов (46-й номер парного рейтинга ATP).
"Ребята, которые попали в сборную доказали, что они достойны быть в команде, своими результатами и своим рейтингом. Что касается наших соперников, то у них очень сильный состав. В одиночке у аргентинцев три игрока в ТОП-50 и еще трое в ТОП-20 в парном разряде. Все они сильно играют на грунте. Мы понимаем, что будет сложно, но будем стараться, мы не в первый раз играем против сильных команд и не раз побеждали на выезде", - отметил Щукин.
Отмечается, что игры пройдут на грунтовых кортах в Росарио. Отборочные матчи Кубка Дэвиса будут состоять из четырёх одиночных и одной парной встреч и пройдут в трёхсетовом формате.
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