Объявлен состав сборной Казахстана на матч Кубка Дэвиса против Аргентины

Сборная Казахстана по теннису 3–4 февраля сыграет на выезде квалификационный матч "Кубка Дэвиса" против Аргентины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Тренерский штаб сборной Казахстана во главе с Юрием Щукиным выбрал следующих игроков: Александр Бублик (31-й номер одиночного рейтинга ATP), Денис Евсеев (184-й номер одиночного рейтинга АТР), Бейбит Жукаев (188-й номер одиночного рейтинга АТР), Тимофей Скатов (228-й номер одиночного рейтинга ATP) и Александр Недовесов (46-й номер парного рейтинга ATP).

"Ребята, которые попали в сборную доказали, что они достойны быть в команде, своими результатами и своим рейтингом. Что касается наших соперников, то у них очень сильный состав. В одиночке у аргентинцев три игрока в ТОП-50 и еще трое в ТОП-20 в парном разряде. Все они сильно играют на грунте. Мы понимаем, что будет сложно, но будем стараться, мы не в первый раз играем против сильных команд и не раз побеждали на выезде", - отметил Щукин.