Обвиняемый в мошенничестве Трамп раскритиковал генпрокурора

Экс-президент США Дональд Трамп предстал перед судом по делу о мошенничестве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.com.

Дональд Трамп принял участие в первом заседании суда в Нью-Йорке по гражданскому делу о мошенничестве. Трампа обвиняют в том, что он завышал своё финансовое состояние до суммы, эквивалентной нескольким миллиардам евро, чтобы получать кредиты от банков и оформлять страховки.

Бывший американский лидер отрицает обвинения и утверждает, что дело имеет политическую подоплёку.

"Генпрокурор баллотировалась с обещанием, что доберется до Трампа, ещё до того, как хоть что-то обо мне узнала. Она использовала это, чтобы баллотироваться в губернаторы. Она потерпела неудачу в своей попытке баллотироваться в губернаторы. В опросах она практически не набирала. Она сказала: "Хорошо, теперь я вернусь, чтобы снова добраться Трампа". И вот что мы имеем. Это афёра, это мошенничество", — сказал Дональд Трамп.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк, демократ Летиция Джеймс требует взыскать с Трампа штраф в размере около 250 миллионов долларов и запретить ему вести бизнес в Нью-Йорке.

"Моё послание очень простое. Каким бы могущественным человеком вы ни были, сколько бы денег, по вашему мнению, у вас ни было, никто не стоит выше закона. И это моя ответственность, мой долг и моя работа — обеспечивать соблюдение закона. Закон одновременно силён и хрупок, и сегодня в суде мы докажем свою правоту". — заявила Летиция Джеймс.

Судья по этому делу уже признал, что Трамп по одному из предъявленных ему исков совершил мошенничество, и рассматривает еще шесть обвинений. Ожидается, что судебный процесс может продлиться до декабря.