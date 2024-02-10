Обстановка стабильная: землетрясение на Алтае прокомментировали в МЧС РК

В МЧС РК рассказали о сейсмической обстановке в Казахстане в связи с недавним землетрясением на территории России, которое ощутили жители ВКО, передаёт BaigeNews.kz.

"Обстановка стабильная. Информаций о пострадавших и разрушениях не поступала. Подразделения МЧС совместно с местными исполнительными органами проводят проверку состояния коммунальных и гидротехнических сооружений. МЧС рекомендует гражданам сохранять спокойствие и не поддаваться панике", — говорится в сообщении.

Напомним, 10 февраля в 14:24 было зарегистрировано землетрясение. С эпицентром, расположенном в 1023 км на восток от Алматы, и на глубине 15 километров, на территории Алтайского края Российской Федерации. Сообщалось, что жители казахстанского Риддера ощутили подземные толчки в два балла.

Ранее сообщалось об очередном афтершоке на территории Китая, в 270 км от Алматы. Однако жители Казахстана его не ощутили.