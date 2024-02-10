Жители Риддера ощутили землетрясение в два балла

Сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК зафиксировала землетрясение на территории России с эпицентром в 1023 километрах к востоку от Алматы. Подземные толчки ощутили жители в Риддере, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что землетрясение было зарегистрировано 10 февраля в 14:24 по времени Астаны.