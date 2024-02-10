Жители Риддера ощутили землетрясение в два балла
Сегодня, 14:53
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Сегодня, 14:53Сегодня, 14:53
167Фото: pixabay
Сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК зафиксировала землетрясение на территории России с эпицентром в 1023 километрах к востоку от Алматы. Подземные толчки ощутили жители в Риддере, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщается, что землетрясение было зарегистрировано 10 февраля в 14:24 по времени Астаны.
"Эпицентр землетрясения расположен в 1023 км на восток от Алматы на территории России. Энергетический класс землетрясения 12.3. Магнитуда MPV 5.7. Координаты эпицентра 50.85° с.ш. 84.39° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): г. Риддер 2 балла", — говорится в сообщении дежурного оператора в Алматы.
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