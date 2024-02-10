  • 10 Февраля, 15:35
  • BAIGENEWS

Жители Риддера ощутили землетрясение в два балла

Сегодня, 14:53
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay Сегодня, 14:53
Сегодня, 14:53
167
Фото: pixabay

Сеть сейсмических станций  ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК зафиксировала землетрясение на территории России с эпицентром в 1023 километрах к востоку от Алматы. Подземные толчки ощутили жители в Риддере, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что землетрясение было зарегистрировано 10 февраля в 14:24 по времени Астаны.

"Эпицентр землетрясения расположен в 1023 км на восток от Алматы на территории России. Энергетический класс землетрясения 12.3. Магнитуда MPV 5.7. Координаты эпицентра 50.85° с.ш. 84.39° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): г. Риддер 2 балла", — говорится в сообщении дежурного оператора в Алматы.

 

 

Самое читаемое

Наверх