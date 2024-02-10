Подземные толчки зафиксированы в 270 км от Алматы
Сегодня, 09:54
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Сегодня, 09:54Сегодня, 09:54
167Фото: pixabay
Сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 10 февраля в 6:41 зарегистрировала землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.
Сейсмологи сообщают, что эпицентр расположен в 270 км на юго-восток от Алматы — на территории Китая. Уточняется, что подземные толчки — это афтершок. Жители Казахстана его не ощутили.
"Энергетический класс землетрясения 9.6. Магнитуда MPV 4.2. Координаты эпицентра 41.21° с. ш. 78.77° в. д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет", — говорится в сообщении.
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