Подземные толчки зафиксированы в 270 км от Алматы

Сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 10 февраля в 6:41 зарегистрировала землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.

Сейсмологи сообщают, что эпицентр расположен в 270 км на юго-восток от Алматы — на территории Китая. Уточняется, что подземные толчки — это афтершок. Жители Казахстана его не ощутили.