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Подземные толчки зафиксированы в 270 км от Алматы

Сегодня, 09:54
АВТОР
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pixabay Сегодня, 09:54
Сегодня, 09:54
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Фото: pixabay

Сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 10 февраля в 6:41 зарегистрировала землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.

Сейсмологи сообщают, что эпицентр расположен в 270 км на юго-восток от Алматы —  на территории Китая. Уточняется, что подземные толчки —  это афтершок. Жители Казахстана его не ощутили.

"Энергетический класс землетрясения 9.6. Магнитуда MPV 4.2. Координаты эпицентра 41.21° с. ш. 78.77° в. д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет", — говорится в сообщении.

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