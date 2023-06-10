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Жители эвакуированных сёл Абайской области рассказали, как спасались от пожара
Жители сёл Успенка, Барышовка и Поднебесное Бородулихинского района сейчас располагаются у родных и в специальных эвакопунктах. Люди успели захватить лишь документы и телефоны. Их дома ещё в опасности, поэтому возвращаться в родные сёла сельчанам пока не разрешают. А между тем в районном центре идёт активная работа по обеспечению пожарных бойцов едой и водой, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Районный центр Бородулихинского района расположен в 70 киллометрах севернее от Семея. По дороге из города в Бородулиху не переставая курсирует спецтранспорт – пожарные машины, кареты скорой помощи, полицейские "бобики". Местами непредсказуемое дорожное полотно покрыто ямами, которые не так просто объехать.
На момент сбора материала один из очагов пожара находился в 12 километрах от Бородулихи в районе сёл Успенка, Барышовка, Поднебесное. Люди из этих деревень эвакуировались к своим родным, друзьям в близлежащие населённые пункты. А те, кому некуда было отправиться на ночлег, нашли приют в эвакуационном пункте.
В Бородулихе было организовано два пункта эвакуации, расположенные в зданиях школы Островского и сельско-хозяйственного колледжа, которые могли вместить до 350 человек.
Большая часть вывезенных людей обустроилась в здании общежития колледжа. На рассвете 9 июня сюда привезли 18 человек.
"Мы организовали в общежитии колледжа 47 мест для эвакуированных жителей. Каждого обеспечили едой, водой, чистыми постельными принадлежностями. Есть сотовая связь. Питание организовано регулярное. Сейчас вот пельмени привезут, сладости к чаю", - рассказал директор колледжа Санат Жумаканов, кстати, у которого в этот день были именины.
Одна из очевидцев пожара – жительница села Успенка Клавдия Куцевалова. Пожилая женщина не ожидала, что её родное село размером в сто дворов будет в опасной близости от пожара. Верила, что всё обойдётся и ночевать можно будет дома. Но когда тепло от бушующего огня становилось всё жарче, а огонь стремительно надвигался к домам, раздумывать было больше нельзя.
"Увидела страшный гриб дыма, и, честно говоря, не ожидала, что огонь приблизится к нашей Успенке. Сходила в баню, посмотрела со сватьей телевизор. А потом прибегает сноха и говорит, пора собираться. Мы выбежали из дома - ни еды, ни воды с собой не взяли, только документы. Был где-то час ночи. Потом какое-то время постояли около могилок на пустыре, откуда нас увезли сюда, в общежитие. В эту ночь вообще никто не спал в деревне", – описывает события Клавдия Андреевна.
Тревогу забила её сноха Наталья Касеновая, дом которой был ближе всех к подбирающейся стихии. Когда женщина вышла на задний двор и раздвинула ветки, то была поражена тем, с какой скоростью надвигался огонь. В это время в доме супругов спали четверо маленьких детей.
"Вчера я затопила печь во дворе, так как сама пеку дома хлеб. Когда дочь забежала и сказала про дым, то я подумала, что это из-за горевшей печки. А оказалось, это пожар подбирался к нам. Было примерно 6 вечера. Через несколько часов мы с мужем поняли, что пожар идёт к нам. Помню, как вышла на задний двор, раздвинула ветки. А там рядышком с нашим домом пламя. Если бы ветер не подул в другую сторону, наш дом бы сгорел. И я побежала всех оповещать. Муж увёз детей к себе на работу. Пока мы собирались, пожар ушёл в соседнее село Барышовку", - вспоминает произошедшее минувшего дня Наталья Касеновая.
Жители районного центра, что в 15 километрах от эвакуированных сёл, тоже не спали всю ночь. Документы лежали на видном месте, особенно у владельцев домов на окраине Бородулихи в непосредственной близости от леса.
"В 5 утра 9 июня здесь было всё в дыму. Нас подняли, чтобы эвакуировать, так как дышать было очень тяжело. Мы все сидели на улице, в руках документы, рядом - вещи первой необходимости. Зарево было просто невероятное. К обеду всё развеялось, но как подходит вечер – становится страшно", - рассказала жительница Бородулихи Наталья, которая отказалась называть вою фамилию.
На выезде из села Бородулиха в сторону сёл Успеновка, Барышовка и Поднебесное стоит заградительный пункт. Полицейские выпускают в сторону очага только машины экстренных служб и некоторых представителей администрации, которые возят для задействованных в пожаре сотрудников еду и воду.
Полевая кухня расположена недалеко от заградительного пункта. Местные жители, сельчане из других округов и волонтёры двое суток дежурят у казанов и столов. Собирают для бойцов посылки и готовят горячее. Продукты первой необходимости есть, запас воды постоянно пополнятся.
По информации районной администрации, второй пожар за месяц научил активистов действовать ещё оперативнее.
"Работа идёт слаженно, все знают, как и что делать в полевых условиях. В прошлый раз было сложно накрывать на стол, а сейчас женщины и мужчины знают, что быстрее приготовить, как упаковать, что нужно в первую очередь. Волонтёры и работники наших районных организаций работают здесь посменно", - пояснил руководитель отдела внутренней политики Бородулихинского района Медет Жайдарбеков.
"Полевая кухня работает круглосуточно. Не прекращается сбор средств на продукты питания. Мы закупаем молоко, мясо, овощи. Вот сейчас баранов привезли, будем готовить горячее. Неравнодушные люди приносят из дома готовую еду. Пирожки хорошо разбирают наши ребята пожарные", - рассказала руководитель отдела занятости Бородулихинского района Альмира Байболова.
По словам активистов, полевая кухня будет работать до тех пор, пока пожар не погасят полностью.
По данным пресс-службы области Абай, на сегодня местные предприниматели передали около 1 000 литров бутилированной воды, 200 килограммов баранины и столько же крупы, 5 коробок консервированных полуфабрикатов, а кроме того овощи, хлеб.
Администрация района также обеспечивает подвоз воды и доставку продуктов для оперативного штаба. Ещё одна полевая кухня работает в селе Успенка в непосредственной близости от пожара.
Фото Альбина Халел.
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