Общественники Семея требуют наказать бизнесменов за разрушение памятников архитектуры

Семей, город с более чем 300-летней богатой историей теряет свои архитектурные позиции. Поэтому краеведы бьют во все колокола. Защитники городской среды написали заявление в областную прокуратуру, с просьбой разобраться с нарушителями Закона "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Почему архитектурные памятники Семея нуждаются в народной поддержке? И как себя чувствуют "Нотр-Дамы" на родине Абая? На эти вопросы накануне ответили краеведы во время специальной пресс-конференции. Собрать журналистов вынудила тревожная тенденция, которая набирает обороты в Семее, пояснил председатель краеведческого общества "Прииртышье" Марат Сасанов.

Золотой квадрат Семея, архитектурная нагрузка которого преимущественно состоит из зданий XIX - начала XX веков, - одна из главных визитных карточек Семея. Здесь торговые ряды знаменитых купцов стоят по соседству со старинными доходными домами. А ещё общественные библиотеки, в которых бывали лучшие умы Казахстана, мечети и медресе, куда любил заходить Абай, красно-кирпичные мануфактуры. Все эти строения с оригинальными фасадами порой собраны на уютных улочках и формируют уникальный облик города, и могут быть драйвером развития. Однако для этого их нужно сохранить.

Гуляя по Семею, можно увидеть, что то или иное строение охраняется государством. Но реалии таковы, что одной лишь опеки для сохранения зданий не хватает. Несколько показательных примеров расположены в центре Семея. Об их интересной судьбе мы подробно написали здесь.

Борьба краеведов за архитектурную память города, которую под разными предлогами пытаются забыть или разрушить, продолжается постоянно. В марте общество "Прииртышье" обратилось в областную прокуратуру с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту несоблюдения охранных обязательств памятников архитектуры. Речь идёт о гостинице "Бинар" и здании Зооветинстиута (Женская гимназия).

"Гостиницу "Бинар", или, по старому, Номера Сахно, хотели реконструировать. Уже сбили всю штукатурку, снесли кокошники. Владельцы предлагали надстроить третий этаж, прорубить французские окна в пол, да ещё и облицевать его. То есть фактически довести его до неузнаваемости. Естественно, комиссия по охране историко-культурного наследия отвергла это предложение, мы настояли, чтобы владелец привёл памятник в первоначальный вид, иначе будет принудительное изъятие", - рассказал во время пресс-конференции председатель краеведческого общества "Прииртышье" Марат Сасанов.

Второй наглядный пример – это стоящая в центре города на всеобщем обозрении бывшая женская гимназия. Двухэтажное здание построили в 1910 году на государственные средства при финансовой поддержке купцов. Отопление больше полусотни классов обеспечивали 78 печей.

За последние 10 лет годы у памятника сменилось несколько владельцев. Как правило, каждый из них планировал построить на его месте новый объект, приносящий прибыль, ибо восстановить такое масштабное задние - дорого. Но получая на руки охранные обязательства и сталкиваясь с нежеланием активистов расстаться с такой великолепной историей в камне, либо избавляются от "седой недвижимости", либо тянут время в надежде переубедить комиссию по охране памятников в необходимости его сохранения.

"Мы сейчас выдвигаем жесткую позицию вообще по отношению к владельцам исторических объектов, чтобы к ним всё-таки применять более кардинальные меры. Потому что закон не работает так, как хотелось бы. Но я должен сказать, что ситуация более менее прояснилась. Я провожу переговоры с этими владельцами, и мы стараемся найти компромисс", - рассказал Марат Сасанов.

Если у старинных зданий со статусом памятника есть хоть какая-то защита, то ряд аутентичных строений, которые больше века украшают город без "охранной грамоты", намного меньше шансов остаться частью городской среды. Некоторые из них за время строительного бума были вычеркнуты из жизни города. На их месте возвели многоэтажки, банки, торговые центры.

Такую судьбу могло разделить здание бывшего Телеграфа. Долгие годы двухэтажка родом из начала ХХ века простояла без внимания. В результате резко-континентальный климат региона сделал своё дело: крыша разрушена, стены облупились, а местные бездомные устроили себе здесь притон в центре города. Пару лет назад его тихо вывели из реестра памятников. Однако краеведы не оставили это дело просто так и снова настояли на присвоении ему статуса памятника местного значения.

"Мы думали, что здание уже потеряно, но по инерции продолжали бороться за него. Благодаря тому, что произошла смена территориальных единиц и у нас появилась область, мы начали влиять, и это возымело своё действие. Это здание снова включено в предварительный реестр памятников. Это промежуточный этап, документы до конца не оформлены, но, по крайней мере, он охраняется также, наравне с памятниками", - поделился последними новостями Марат Сасанов.

Сейчас в здании бывшего Телеграфа, в котором покойный энтузиаст-краевед Владимир Лушников в своё время организовал музей связи, хотят превратить в социальную аптеку. У защитников городского пространства есть вопросы к ремонту здания.

"По проекту они обязуются сохранить первоначальный вид. Внутри они делают реконструкцию, всё восстанавливают, крыша есть. Хотя, конечно, у нас есть некоторые замечания – материалы не соответствуют историческому языку, сделали устное замечание. Но мы сейчас находимся в таком положении, что если здание не ломают, то это уже хорошо. Как бы мы уже этому рады", - рассказал о сложившихся реалиях председатель общества.

Краеведческое общество "Прииртышье" сохранило для города ряд ценных градообразующих объектов. Так, с 2021 года велась борьба за здание купеческого особняка середины XIX века по адресу Найманбаева, 187.

В результате больше года назад, 20 марта 2023 года, это кирпичное строение обрело статус памятника. А в январе и мае 2024 года благодаря участию краеведов в судебных процессах удалось отстоять этот статус и в очередной раз спасти здание от сноса.

Так случилось, что он находится на земле, которую не первый год хотят использовать под бизнес. Владелец участка подал в суд на акима области Уранхаева с требованием лишить этот купеческий особняк 1844 года постройки охранного статуса. Но обе инстанции – городской и областной административный суд - вынесли постановление не в его пользу. По ходу процесса здание понемногу рушится. Внимательные горожане заметили, что крепкое здание просто так не завалится, и скорее всего, ему помогают это сделать. Кто именно - разбирается полиция.

"То есть нужно, чтобы было просто возбуждено уголовное дело. Вопрос состоит в том, почему общественное объединение должно инициировать это всё, когда правоохранители должны сами этим заниматься, потому что это здание находится под охраной государства и они должны автоматически возбуждать уголовное дело", - описал ситуацию председатель общества.

Краеведческое общество "Прииртышье" также обратилось в Министерство культуры и информации РК с целью привлечь внимание ведомства к городской проблеме. Краеведы предложили поддержать Семей и выделить деньги на восстановление старинных зданий.

Общественники уверены, что ядро Семея должно сохраниться, чтобы город не потерял свои шарм и лицо. Для этого нужно научиться адаптировать архитектурные памятники под существующую реальность. Бизнес и история пока никак не согласуются. Однако в Семее очевидна общественная воля и запрос на сохранение истории в камне.

К слову, в конце 2023 года "Прииртышье" разработало для Абайской области программу "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия региона на 2024-2026 годы". Общество предложило блок проектов краеведческой направленности, которую с энтузиазмом поддержал глава области Абай Нурлан Уранхаев. Программа охватывает важные направления, которые помогут развить культурный бренд исторического Казахстана.

Фото Альбина Халел.