Бездомная семейчанка спасла старинный купеческий особняк в центре города

Фото: Павел Жуков

В культурном и историческом центре Казахстана — городе Семее — уничтожают очередной старинный особняк, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. Медленное разрушение кирпичного здания середины XIX века продолжается больше года. Очередную, пятую по счёту попытку сноса предотвратила семейчанка без определённого места жительства.

17 ноября в городской отдел культуры и развития языков поступил от неё сигнал с сообщением, что один из красивейших домов Семея по адресу Найманбаева, 187 разбирают по кирпичикам. Затем об этом факте сообщили местные жители, проживающие в многоэтажке напротив.

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"Рабочие разбирают дом, постепенно складывая обломки в угол двора. Тихим сапом, чтобы это здание постепенно само завалилось, — рассказала неравнодушная жительница Семея. — На территории старинного дома часто вижу мужчину, который приходит, как на работу, и разбирает кирпичи".

На место выехали сотрудники отдела культуры и развития языков, а также депутаты и краеведы. Многострадальный дом не является памятником архитектуры, но украшает город своим аутентичным фактурным фасадом. Вчера особняк явил новые, но уже рукотворные "раны".

"На месте мы увидели, что забор сломан, территория завалена бытовым мусором, а в стене стало заметно разрушение. Если раньше при помощи техники ломали второй этаж, то теперь, судя по всему, вручную разбирают стену первого этажа", — поделилась увиденным депутат городского маслихата, член краеведческого общества "Прииртышье" Наталья Перцева, которая после сообщения отправилась на место в составе комиссии.

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С лета прошлого года бывший владелец участка четыре раза пытался превратить дом в руины, призывая на помощь спецтехнику. И это при том, что постановление о включении этого особняка в государственный список памятников истории и культуры находилось на стадии согласования в аппарате областного акима. Первую попытку он предпринял через неделю после визита акима ВКО Даниала Ахметова, который осмотрел дом и рекомендовал сохранить его для потомков.



Но каждый раз местные жители сообщали о намерении хозяина в полицию и краеведческое общество. И каждый раз ему выписывали письменный запрет на снос.

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Последняя неудачная попытка вынудила его продать участок с домом другому человеку. Новый хозяин применил "дедовский" способ, решив разобрать дом по кирпичикам. Так он хотел избавиться от ненужного ему здания, чтобы реализовать строительные планы, не вызывая шума — звукового и общественного. Но бдительная семейчанка, промышляющая по соседству сбором бутылок, всегда присматривала за купеческим особняком.

По словам чиновников, поклонница старинной архитектуры без определённого места жительства сотрудничает с ними не в первый раз и уже сигнализировала о подобных фактах ранее.

Комиссия зафиксировала результат разрушения и рекомендовала частнику как можно скорее отремонтировать забор и установить видеокамеры. Уполномоченный орган может только следить за целостностью здания.

"Документы по купеческому особняку по адресу улица Найманбаева, 187 уже переданы в министерство культуры и спорта о включении его в реестр памятников истории и архитектуры, сейчас находятся на рассмотрении. Даже несмотря на то, что документы на рассмотрении, владелец понесёт ответственность за его сохранность", — пояснили в городском отделе культуры и развития языков.

По словам краеведа Павла Жукова, распространенная версия о том, что особняк построен в 1844 году, не соответствует действительности.

"Судя по архитектурному стилю, купеческий особняк построен в конце XIX века. Год постройки 1844, указанный в техпаспорте дома, неверный. Судя по карте города этого периода, кроме крепости ещё ничего не было построено. При советской власти в доме были жилые квартиры, позднее располагался банк, в последнее перед выселением время - детский восстановительный центр", — рассказал об истории здания Павел Жуков.

Фото здания до его разрушения от 6 мая 2021 года, из открытых источников

Заинтересованные в сохранении исторического наследия горожане постоянно твердят, что в городе, который, к слову, признали историческим и культурным центром Казахстана, быстро расправляются со старинными зданиями. В списке памятников градостроительства и архитектуры города Семей всего 35 объектов. А таких, как особняк на Найманбаева, ещё десятки, но их не спешат вносить в реестр, который мог бы обеспечить им неприкосновенность.

В мае этого года краеведы рекомендовали городскому маслихату объявить трёхлетний мораторий на снос старинных домов до их обследования. А первого июля этого года после четвёртой попытки разрушить купеческий особняк по Найманбаева краеведы обратились с письмом к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву и попросили остановить уничтожение архитектурной истории Семея.

В ближайшее время планируется провести встречу экстренной рабочей группы, на которой соберутся представители власти Семея, краеведы и владелец многострадального дома. С инициативой выступил председатель краеведческого общества "Прииртышье" г. Семей Марат Сасанов.