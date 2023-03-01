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Исторический центр Казахстана может потерять свой облик
В Семее решается судьба архитектурного исторического облика. "Ядро" города, состоящее из зданий-памятников и просто фактурных старинных сооружений, находится в частных руках, что заставляет общественников постоянно держать руку на пульсе. Бизнес фактически решает, как будет выглядеть культурно-исторический центр Казахстана в будущем. И будет ли он привлекателен для туристов. Как новый статус повлиял на городской облик, и почему бизнесмены не боятся нарушать закон о памятниках архитектуры, выяснял корреспондент BaigeNews.kz.
Ровно два года назад, зимой 2020-го, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей статье "Абай и Казахстан в ХХІ веке" объявил город Семей историческим центром.
"Мы будем комплексно развивать город в социально-экономическом плане, модернизировать объекты историко-культурного назначения в соответствии с современными требованиями. Поручаю правительству принять соответствующие меры по этому вопросу", - пояснил свою позицию глава государства.
Уверовав в новый, признанный руководством страны статус, местная общественность поспешно решила, что особое поручение коснётся и вековой архитектуры.
Проблема сноса старинных зданий – одна из самых обсуждаемых и острых. Каждый год Семей теряет по несколько шедевров деревянного и кирпичного зодчества, а вместе с ними – свою духовность и потенциальные туристические локации. Но если так пойдёт и дальше, то культурно-исторический центр Казахстана останется без истории, и модернизировать будет нечего, говорят градозащитники.
В архитектурном пространстве города с современными и поздне-советскими строениями соседствуют 38 зданий-памятников. Большинство из них – это торговые дома 19 и начала 20 веков, некоторые из которых до сих пор работают по назначению.
Автор фото - @semey24
Но кроме зданий, чью безопасность гарантирует охранная грамота, в городе есть ещё десятки сооружений с уникальными аутентичными элементами - резьбой, башенками, фронтонами, которые формируют историческую среду и напоминают, каким был город столетия назад. Краеведы пытаются внести такие сооружения в реестр памятников архитектуры. Но диалог с властью идёт крайне тяжело.
"Нас не хотят слушать. Если бы люди видели в таких домах потенциал, который видят краеведы, то, возможно, изменили бы своё мнение. Наш город стоял на торговом пути, торговля хорошо развивалась, наш город этим и уникален. Если мы потеряем такие здания, то мало чем можем отличаться от других городов", - пояснил позицию защитников архитектурной старины председатель краеведческого общества "Прииртышье" Марат Сасанов.
Автор фото - @semey24
А УЖЕ ВСЁ, НАДО БЫЛО РАНЬШЕ!
Власть и бизнес Семея проморгали потенциал двух выразительных объектов с точки зрения туризма. Первый – это гауптвахта 1795 года постройки - самое старое городское здание, сохранившееся до наших времён, где Фёдор Достоевский нёс воинскую службу в годы ссылки. Второе, не менее богатое историей строение из красного кирпича - тюрьма "Екатеринка" 1870 года, где в камерах отбывали наказание лидеры Алаша Ахмет Байтурсынов, Алихан Букейханов, сын Абая – Турагул.
Автор фото - Павел Жуков
Краеведы предлагали устроить из темниц тематические гостиницы с номерами-камерами, как это сделали, например, в Нидерландском городе Зволле. Здание тюрьмы, к слову тоже 18-го века, благодаря предприимчивым отельерам превратилось в самый маленький пятизвёздочный отель страны. Тюремные гостиницы завораживают туристов своей атмосферой и колоритом, в этом Семейскому узилищу не было равных: сводчатые потолки, необычная кирпичная кладка, кованые двери и решётки из полосного железа царских времён, гранитные полы, от которых отлетал звон цепей. К тому же "Екатеринка" стояла в нынешнем центре города, там, где в середине 18-го века начинался переехавший на новое постоянное место Семипалатинск.
Но вместо того, чтобы превращать архитектуру в туристический "изюм", бизнесмены решили разобрать прошлое по кирпичикам. Теперь на месте острогов очередной алюкобондовый банк и жилые новоделы.
Автор фото - Павел Жуков
ЧЕТЫРЕ КИТА
Ситуация со старинной архитектурой в Семее очень зыбкая. Борьба за четыре легендарных здания, на примере которых можно рассказывать историю города, идёт каждый день. Это здания женской гимназии, номера Сахно, Телеграф и купеческий особняк.
Здание Зоовета (женской гимназии). Фото Андрея Куряшкина
Градостроительная политика Семея, как и во многих городах, рассчитана не на сохранение застывшей в камне музыки, а на урбанизацию и финансовую выгоду. Начиная с 90-х годов Семей хронически страдает от строительства в золотом квадрате случайных зданий, которые совсем не вписываются в историческую застройку.
Самые яркие представители былой архитектуры занимают самые жирные, по словам застройщиков, участки земли. Один из таких районов города - Татарская слобода, а ныне татарский край в центре города, который появился на карте города больше двухсот лет назад. Ещё недавно район составляли сплошь уютные кирпично-деревянные частные домостроения и особняки, которые теперь теряются среди высоток. Эти шедевры XIX и начала XX веков не имеют цены.
Фото автора
Остановить, или хотя бы замедлить процесс сноса старинных сооружений, не являющихся памятниками, пытались краеведы и депутаты. В результате в 2021 году городским маслихатом был объявлен мораторий сроком до трёх лет на снос в Семее исторических зданий возрастом 100 и более лет. Правда, соблюдать его не собираются.
ЗДАНИЕ ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗИИ
Самое легендарное строение Семея, об истории и сохранении которого уже можно писать роман-эпопею - это здание бывшей женской гимназии, которое за годы одиночества и забвения обросло городскими легендами. Бизнесмены грезят снести его, а защитники старины мечтают сохранить для потомков. Находится оно как раз напротив многоэтажек, построенных на месте тюрьмы "Екатеринки" для политзаключенных.
Фото из открытых источников
Двухэтажное кирпичное здание построили в 1910 году на государственные деньги и при содействии меценатов купцов. Отопление обеспечивали 78 печей, учебное пространство состояло из полусотни классов.
Здание, построенное для образовательных нужд, принимало гимназисток только до 1919 года, потом здесь расположился военный госпиталь, в последующие годы политехникум, партийная школа, эвакогоспиталь, а в 1950 году его закрепили за зооветеринарным институтом.
Удивительно, но два пожара разразились здесь почти день в день в одном и том же зале с разницей ровно в 69 лет. После первого пепелища 1917 года тогда ещё гимназию быстро восстановили. А вот вторая огненная история 1986 года превратила его в руины, которые вот уже 36 лет напоминают о правилах пожарной безопасности всему городу.
В 2019 году здание-памятник выкупил очередной собственник.
"Когда приобретал здание, была цель восстановить этот памятник. Но без соответствующих экспертиз этого сделать было нельзя", - пояснил собственник, руководитель компании "Semey Mall" Айдос Кисаменов.
Техническая экспертиза, проведённая экспертами проектного института "КазНИИСА", заключила, что конструкция здания находится в аварийном состоянии. Вторая историко-культурная экспертиза, проведённая силами РГП "Казреставрация", постановила сохранить хотя бы кусочек истории, а именно юго-восточную часть сооружения в силу монументальности и величия бывшей женской гимназии.
Комиссия по охране историко-культурного наследия при Управлении культуры и развития языков области Абай настаивает на сохранении стен здания, а собственник не решается восстанавливать руины, считая это небезопасным.
"Хотели построить административно-гостиничный комплекс Но здание признано аварийным. Без заключения комиссии я не могу приступить к работе, поэтому жду их решения. Я думаю, проще построить новое. Восстанавливать его - экономически нецелесообразно. Лучше полностью демонтировать и отстроить такое же. Ответственность за безопасность буду нести только я. Кто даст гарантию, что какая-нибудь из стен не развалится?", - задаёт почти риторический вопрос владелец памятника.
ГОСТИНИЦА "БИНАР"
Гостиница "Бинар" - памятник архитектуры, который постепенно превращается во вторую женскую гимназию.
Доходный дом был построен в 1900 году предпринимателем с интересной судьбой Петром Сахно. Будучи поваром по профессии, он до 1919 года содержал свою гостиницу, где располагался штаб дивизии имени атамана Анненкова.
Гостиница до ремонта/Фото из открытых источников
Гостиница сейчас/Фото автора
В советскую эпоху гостиница приобрела свой знаменитый узнаваемый вид и стала частью архитектурного ансамбля с краеведческим музеем и зданием китайского консульства, которые были построены на рубеже XIX и XX веков.
А в 2021 году застройщики лишили здание знаменитого бело-зелёного покрытия, оголив кирпичи. Именно так, по мнению владельца гостиницы, и должен выглядеть памятник.
"О какой штукатурке и покраске в 1900 году могла идти речь? Мы согласны, что это памятник истории, но штукатурки на нём явно не было. Это уже в советское время пристраивали и штукатурили. Не каждый специалист возьмётся делать это, нужно выдержать все формы. Это затратно по времени, и проект не дешёвый. Согласно первому заключению было видно, в каком состоянии нам пришло это здание. Ладно - это внешняя оболочка, губки накрашены. Внутри была трещина", - пояснил причину выбранной тактики реконструкции представитель собственника гостиницы Ержан Буранбаев.
Для ремонта здания достаточно было снять лишь ту часть архитектурного грима, которая мешает ремонту и закрывает трещину. Но зачем было оголять почти всё здание, разводят руками в управлении культуры. Видимо дело в том, что по проекту здесь предполагается строительство третьего этажа для оборудования там кафе и обзорной площадки, плюс облицовка всего здания декоративной плиткой. Но в этом случае облик памятника полностью исчезает.
Проект отеля
"Когда мне прислали проект будущего "Бинара", я отправил его четырём людям и попросил назвать здание. Никто из них не узнал гостиницу. По факту это издевательство над законом и над городом в том числе. И это неуважение к словам президента, который сказал, что нужно сохранять здания в первозданном виде. Нигде на фотографиях нет этой гостиницы в кирпичном виде. Всегда оно было под штукатуркой", - напомнил заслуженный строитель Казахстана Николай Исаев. Он рекомендовал Управлению культуры подать заявление в прокуратуру по факту нарушения владельцев гостиницы Закона "Об охране и использовании объектов историко культурного наследия".
В "культурном" ведомстве удивили тем, что официально собственники "Бинара" даже не начинали ремонт, так как новый проект с надстройкой не утверждён. И вряд ли с ним согласится общественность.
"Я исхожу из паспортных данных. В паспорте он числится белым-зелёным отштукатуренным зданием. То, что они снесли - вернут на место. Если не восстановят - то это будет уголовная ответственность. Мы им сказали привести всё в первоначальный вид. И они согласились. Теперь ждём. Сейчас работа у них заморожена. Пока ничего не делают", - пояснил позицию своего ведомства руководитель Центра по охране историко-культурного наследия области Абай Максат Кусаинов.
Представители краеведческого общества "Прииртышье" уже стали специалистами в области векового зодчества. Краеведы сохранили для города немало фактурных сооружений, связывающих, как нить, прошлое и будущее. Правда зачастую приходится сталкиваться с безразличием большинства.
"В Казахстане не работает закон о сохранении памятников. Если у нас ставят высотные дома, не подведя воду и тепло, не приведя в соответствие документы, то что говорить об изменении внешнего вида старинного здания. У нас всё делается "на авось", и бизнесмены знают, что им ничего не будет", - сетует руководитель краеведческого общества Марат Сасанов.
ЗДАНИЕ ТЕЛЕГРАФА
В 1873 году в Казахстане появился первый телеграфный пункт и обосновался он именно в Семипалатинске. А ещё город на Иртыше является первооткрывателем казахстанского футбола, цирка, водопровода.
40 лет контора связи располагалась в небольшом частном доме и доставляла людям скорые вести уже от Барнаула до Туркестана. В 1915 году для телеграфа построили новое просторное здание, а напротив установили первые в городе фонари. В 1989 году краевед и инженер Владимир Лушников организовал в нём музей связи. После его смерти коллекция была передана в дар Колледжу радиотехники и связи, а памятник промышленной архитектуры стал увядать вслед за своим хозяином, который содержал музей на чистом энтузиазме.
Фото автора
Два года назад здание лишили статуса памятника. Эта новость потрясла общественность, ведь без охранного документа собственник имеет право распоряжаться строением как вздумается. Два года исследователи родного края пытались вернуть промышленному шедевру статус, и скоро их старания увенчаются успехом. Как сообщили в управлении культуры, его снова включат в список охраняемых государством памятников.
Вскоре за хорошей новостью последовал долгожданный прецедент – здание начинают восстанавливать. На днях у телеграфа закипела работа. Выяснилось, что скоро здесь начнётся реставрация под социальную аптеку с сохранением фасада. Собственника даже не пришлось уговаривать оставить лицо памятника нетронутым, шутят краеведы.
Строительные работы/Фото автора
КУПЕЧЕСКИЙ ОСОБНЯК
К слову, получить статус памятника архитектуры - задача не из лёгких. Если телеграф успел побывать в звании памятника, то скандально известный купеческий особняк по улице Найманбаева, 187 третий год готовится им стать. Раньше там располагался детский образовательный центр, а с переходом в руки нового владельца на фактурный особнячок пять раз покушались сначала экскаваторы, а потом группа рабочих с кувалдами. И снова краеведы вступились за кирпичное сооружение начала XX века, которое одиноко стоит в центре урбанистического ансамбля из девятиэтажек и торговых домов.
Особняк в лучшие годы/Фото из открытых источников
"Нынешний владелец участка собирался построить на месте двухэтажного кирпичного особняка многоэтажный дом. Скоро он будет зарегистрирован в реестре памятников, поэтому сейчас с частником ведутся переговоры. Хозяин готов отдать его городу за равноценный участок в центре города. Ему предложили в новом районе Карагайлы на окраине Семея, но у него там уже есть свои 40 гектар. Так что переговоры ведутся", - рассказал о планах Максат Кусаинов.
Особняк сейчас
Если областное ведомство выкупит в собственность хотя бы одно старинное здание, то это станет первым в истории Семея подобным примером сохранения истории.
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