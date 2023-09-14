Общерегиональный телеканал и другие общие СМИ могут появится в Центральной Азии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём выступлении на V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии остановился на вопросах углубления культурно-гуманитарного сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на вопросах углубления культурно-гуманитарного сотрудничества.

"Учитывая устойчивый демографический рост в регионе, на первый план выходит расширение связей в сфере образования и науки. Казахстан активно развивает межвузовское взаимодействие с государствами Центральной Азии. В прошлом году были открыты филиалы казахстанских вузов в Кыргызстане, прорабатывается открытие совместных факультетов на базе высших учебных заведений Таджикистана. Изучается вопрос перекрестного открытия в Казахстане и Узбекистане филиалов ведущих вузов двух стран. Расширению сотрудничества в этой важной сфере способствует проведение "на полях" нашей встречи в Душанбе второго Форума ректоров и первого Форума ученых стран Центральной Азии", - отметил президент Казахстана.

Также, по словам казахстанского лидера, у нас есть прекрасная возможность показать всему миру уникальную природу и самобытную культуру наших стран, совместно продвигая туристический бренд "Центральная Азия".