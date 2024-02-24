Оборудование Starlink поступило в Казахстан
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В Казахстан прибыла первая партия оборудования Starlink. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передаёт BaigeNews.kz.
Министр уточнил, что речь идет о 500 комплектах мощного оборудования для высокоскоростного интернета, которые отправятся в сельские школы.
"Приехал в Алматы лично проверить процесс принятия оборудования. В течение следующей недели начнётся развозка по конкретным школам в Туркестанской и Акмолинской области, которые полностью готовы к установке Starlink. Акиматы этих областей провели всю подготовительную работу. Остальным областям будут доставлены со следующей партии, которая прибудет через 10 дней", — сообщил Багдат Мусин.
Всего, по словам министра, в течении 20 дней прибудет две тысячи комплектов, которые обеспечат высокоскоростным интернетом две тысячи отдаленных сельских школ страны.
"Это стало возможным благодаря решению главы государства!", — написал министр.
Ранее в Минцифры назвали сроки запуска системы Starlink в Казахстане. Широкополосным доступом в Интернет обещают покрыть весь Казахстан в 2027 году.
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