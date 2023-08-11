Обновился тренерский штаб сборной Казахстана по тяжёлой атлетике

Объявлены имена новых главных тренеров мужской и женской сборных Казахстана по тяжёлой атлетике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу федерации.

Даурен Бекмуханбетов назначен на должность главного тренера мужской национальной команды. Его стаж тренерской работы более 20 лет. Является мастером спорта РК по тяжёлой атлетике, тренер высшей категории.

Иван Снегуров возглавил женскую команду. Является мастером спорта РК по тяжёлой атлетике. Тренерский стаж - 14 лет. Заслуженный тренер Республики Казахстан, тренер высшей категории.