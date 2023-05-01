Обновилась статистика заболеваемости COVID-19 в Казахстане

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Минздрав РК обновил статистику суточной заболеваемости коронавирусом в стране, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, за минувшие сутки положительные ПЦР-тесты на ковид получили 32 казахстанца. Днём ранее речь шла о 31 заболевшем за сутки, тогда медики говорили о снижении числа заболевших вдвое, поскольку по данным субботы, заболевших было 62.

Всего в стране, по состоянию на 1 мая, лечение от КВИ продолжают получать 1 141 казахстанцев. 155 из них находятся в стационарах и 986 пациентов лечатся дома, под наблюдением врачей поликлиник.

В тяжелом состоянии по-прежнему находится один казахстанец, заболевший КВИ. К счастью, нет ни одного пациента с ковидом в состоянии крайней степени тяжести и подключённого к аппарату ИВЛ.