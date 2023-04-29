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nbnews.com.ua Сегодня, 09:51
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Сегодня, 09:51
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Фото: nbnews.com.ua

62 казахстанца заразились коронавирусом за сутки

Минздрав РК обновил данные по суточной заболеваемости коронавирусом в стране, передаёт BaigeNews.kz. 

За минувшие сутки COVID-19 заболели 62 казахстанца.

На 29 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 252 человек, из них в стационарах 155 пациентов и 1 097 лечатся дома, амбулаторно.

В тяжёлом состоянии находится один пациент.

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Сегодня, 09:51
406
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