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  • Вдвое снизилась суточная заболеваемость COVID-19 в Казахстане
pixabay Сегодня, 09:26
298
Сегодня, 09:26
298
Фото: pixabay

Вдвое снизилась суточная заболеваемость COVID-19 в Казахстане

Минздрав обновил данные о суточной заболевоемости коронавирусом в стране. В минувшие сутки положительный ПЦР-тест на COVID-19 получил 31 казахстанец, передаёт BaigeNews.kz.

Днём ранее речь шла о 62 заболевших в сутки.

На 30 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 155 человек, из них в стационарах находится 155 пациентов, тысяча лечится дома, амбулаторно.

В тяжёлом состоянии находится один человек.

 

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Сегодня, 09:26
298
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