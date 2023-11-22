Обезглавивший женщину алматинец подал апелляцию на приговор
Сегодня, 21:22
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:22Сегодня, 21:22
112Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
В апелляционном порядке пересмотрено уголовное дело в отношении мужчины, отрезавшего голову случайной знакомой в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Ранее вердиктом суда присяжных И. признали виновным в умышленном убийстве (часть 2 статьи 99 УК РК), ему было назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы.
От осуждённого поступила жалоба на приговор.
"Судебная коллегия по уголовным делам Алматинского городского суда, изучив доводы сторон и доказательства по делу, пришла к выводу об оставлении приговора первой инстанции без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения", - сообщили в пресс-службе суда.
Самое читаемое