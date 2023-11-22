  • 22 Ноября, 22:02
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Обезглавивший женщину алматинец подал апелляцию на приговор

Сегодня, 21:22
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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 21:22
Сегодня, 21:22
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

В апелляционном порядке пересмотрено уголовное дело в отношении мужчины, отрезавшего голову случайной знакомой в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее вердиктом суда присяжных И. признали виновным в умышленном убийстве (часть 2 статьи 99 УК РК), ему было назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы.

От осуждённого поступила жалоба на приговор.

"Судебная коллегия по уголовным делам Алматинского городского суда, изучив доводы сторон и доказательства по делу, пришла к выводу об оставлении приговора первой инстанции без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения", - сообщили в пресс-службе суда.

 

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