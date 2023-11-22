Обезглавивший женщину алматинец подал апелляцию на приговор

В апелляционном порядке пересмотрено уголовное дело в отношении мужчины, отрезавшего голову случайной знакомой в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее вердиктом суда присяжных И. признали виновным в умышленном убийстве (часть 2 статьи 99 УК РК), ему было назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы.

От осуждённого поступила жалоба на приговор.