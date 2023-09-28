Суд присяжных вынес приговор алматинцу, обезглавившему женщину

В СМУС завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении гражданина И., обезглавившего женщину в Алматы и подкинувшего её голову в один из магазинов города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Органом следствия ему предъявлено обвинение по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК, то есть в умышленном убийстве, совершённом с особой жестокостью.

Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.



Судом установлено, что И., будучи в материальной зависимости от гражданской супруги, которая не желала дальнейших отношений с ним, решил совершить убийство и этим напугать жену, показать, что жить одной может быть опасно.

"В марте, заранее планируя совершить умышленное убийство, мужчина назначил потерпевшей А. встречу в одном из парков города. После обезглавил женщину и с целью создания резонанса в обществе принял решение отнести её голову в один из магазинов", - напомнили суть дела в суде.

Подсудимый вину признал полностью и чистосердечно раскаялся в содеянном.

"Согласно вердикту присяжных заседателей и приговору суда И. признан виновным в умышленном убийстве, совершённом с особой жестокостью. Ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении УИС средней безопасности", - сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.