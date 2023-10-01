Обещала показать лицо после пластики: Викторию Боню обвинили в мошенничестве

Виктории Боне грозит до двух лет колонии в России. МВД начало проверку блогерши по статье "Мошенничество", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на SHOT.

На Боню, живущую в Монако, по данным SHOT, в полицию заявили её возмущённые подписчики из РФ, которые вступили в платный "Телеграм", чтобы посмотреть её преображение после пластической операции. Но блогерша деньги взяла, а лица не показала.

Боня сначала устроила хороший прогрев к своему новому каналу — переделала себе лицо у американского звёздного хирурга, который оперировал Беллу Хадид и Кендалл Дженнер. Похвасталась, что теперь и у неё "лисьи глазки". Выложила фотку, где засветился один опухший глаз. А после хейта со слезами заявила, что больше своё лицо покажет только за деньги. Она создала закрытый канал и пообещала эксклюзивные снимки там за "символическую" плату — 1300 рублей.

Желающих оказалось всего около 200 человек. Но лица Бони в закрытке они не нашли. Зато им предлагались её рассуждения об интимной жизни и других подробностях. На вопрос, где лицо, Боня заявила, что не покажет его, пока в закрытый канал не вступят 30 тысяч человек и не переведут ей 39 миллионов.

Теперь подписчики требуют проверить Боню и на уклонение от уплаты налогов в России, так как она уже заработала на своём платном канале больше 300 тысяч рублей и оформила его как тренинг "Поддержать Викторию".