Об уголовной ответственности за задержку зарплаты предупредили работодателей ЗКО

Работодателей ЗКО предупредили об уголовной ответственности за задержку зарплаты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

По словам иcполняющего обязанности руководителя управления по инспекции труда ЗКО Армана Туйгинбетова, при задержке по вине работодателя выплаты зарплаты и иных выплат, связанных с расторжением трудового договора, он выплачивает работнику и задолженность, и пеню.

"Размер пени рассчитывается, исходя из ставки рефинансирования Нацбанка на день исполнения обязательств по выплате заработной платы. И начисляется за каждый просроченный календарный день, начиная со следующего дня, когда выплаты должны быть произведены. И заканчивается днём выплаты. Кроме этого, невыплата зарплаты работодателем в полном объёме и в установленные сроки, а также не начисление и невыплата пени за просрочку влекут административную ответственность. А за неоднократную задержку выплаты предусмотрена уголовная ответственность", — отметил Арман Туйгинбетов.

Между тем, с начала года в 79 предприятиях выявили задолженность по заработной плате в сумме 506 миллионов тенге перед 5 278 работниками.

Работодателям выдали 38 предписаний и 38 работодателей привлекли к административной ответственности. Они должны казне пять миллионов тенге штрафа.

Сейчас в трех предприятиях имеется задолженность перед 21 работником на общую сумму 115 миллионов тенге.