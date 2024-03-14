Об итогах первого дня Национального Курултая, рассказали в Минюсте

Первый день Национального Курултая прошел в Атырау. На сессии "Гражданское общество" под председательством Помощника Президента РК по вопросам внутренней политики и коммуникаций Руслана Желдибая с докладом выступил Министр юстиции Азамат Ескараев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минюст РК.



Азамат Ескараев отметил, что в соответствии с Конституцией Республике Казахстан предоставлена свобода деятельности общественных организаций, политических партий, СМИ и профсоюзов.

"Следует отметить, что подписанный Главой государства 10 июля 2023 года Закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе", направлен на формирование онлайн-среды.

Важными новшествами закона является обязательство онлайн платформ переводить свой интерфейс на казахский язык, предусматриваются вопросы защиты персональных данных, подачи жалоб пользователями, модерации контента на онлайн-платформах, права и обязанности пользователей соцсетей и инфлюенсеров (блогеров)", - сказал министр.

Также Закон предусматривает административную ответственность за распространение ложной информации. Эта норма уже начала действовать, что подчеркивает серьезный подход к борьбе с дезинформацией.



Азамат Ескараев рассказал о ходе принятия Этического кодекса журналистов.

"Честность, объективность, справедливость, плюрализм мнений и уважение к правам человека должны стать основным правилом деятельности журналистов. Обязанностью журналиста должна быть проверка достоверности распространяемой им информации и предоставление объективной информации", - добавил глава ведомства.

Отметим, что в Национальном Курултае приняли участие депутаты Парламента, общественные деятели и общественные активисты, известные юристы.

Отметим, заседание Национального курултая с участием Касым-Жомарта Токаева пройдет 15 марта в Атырау.