Не пускала в школу, не водила к врачам: ещё одна жуткая история приёмной семьи в Акмолинской области

В Кокшетау девятилетняя девочка, находившаяся под опекой, не получала нужную медицинскую помощь и не посещала уроки. Оказалось, её растит бабушка с нестандартными взглядами на воспитание. Женщина не впускала в дом ни директора школы, ни специалистов отдела образования, ни даже сотрудников прокуратуры и полиции. Ребёнка пришлось изъять, опеку – отменить. Подробности истории выяснял корреспондент BaigeNews.kz.

Кидалась палкой, натравливала собак

Надо полагать, поводом для прокурорской проверки стала недавняя трагедия в Щучинске: полицейские нашли закопанный в огороде частного дома труп. Этот ребёнок и ещё четверо детей воспитывались в приёмной семье – у 29-летней женщины. Страшный узел стал распутываться после того, как в детскую больницу в Кокшетау госпитализировали младшего брата покойного. Врачи обнаружили у мальчика следы серьёзных побоев, в том числе закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Сейчас приёмные мать и бабушка находятся под следствием.

Прокуратура Кокшетау провела проверку соблюдения прав детей, оставшихся без попечения родителей. В поле зрения попала семья в селе Красный Яр. О результатах ревизии прокуроры сообщили коротко.

"Установлено, что девочка девяти лет, находившаяся под опекой, продолжительное время не посещала учебные занятия и не получала необходимую медицинскую помощь. Её поместили в многопрофильную областную детскую больницу с многочисленными заболеваниями. Опекун от исполнения своих обязанностей отстранён", – уточнили в надзорном органе.

Подробности о "странной" семье удалось узнать в отделе образования Кокшетау, где девочка У. состоит на учёте по категории "дети, оставшиеся без попечения родителей". Она родилась 6 апреля 2015 года, а 10 апреля мать написала отказную. Отец записан с её слов. В августе родная бабушка по линии матери оформила над внучкой опеку и забрала её из дома ребёнка к себе. До 2016 года семья жила в Тайыншынском районе, потом перебралась в пригород Кокшетау – село Красный Яр.

Сейчас девочка учится во втором классе, но у неё много пропусков по состоянию здоровья. С ноября 2023 года она и вовсе перестала появляться в школе. Бабушка наотрез отказывалась впустить представителей ответственных органов в дом. Она кидалась палкой и даже натравливала на непрошенных гостей собак.

"Ребёнок очень много пропустил и не был аттестован, – рассказала главный специалист отдела опеки и попечительства горотдела образования Ирина Франц. – Кроме того, мы стали беспокоиться за её жизнь и здоровье, так как опекун от медицинского обследования в письменном виде отказалась, от прививок – тоже. Мы и ранее со своей стороны как орган опеки неоднократно к ним выезжали, пытались провести беседу с бабушкой на тему обращения к врачам. Но она ни в какую не соглашалась. С ноября было несколько попыток проверить семью – мы выезжали с прокуратурой и полицией, директором школы, руководителем отдела образования. Хотели убедиться, что девочка жива-здорова. Но нас не впускали, поэтому мы приняли решение направить представление на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате Кокшетау. Чтобы там рассмотреть поведение бабушки и принять меры".

"Лечить ребёнка буду сама"

Комиссия состоялась 3 мая, она была выездная, потому что бабушка не являлась сама. Вела себя агрессивно, внучку не показала. Удалось увидеть её только председателю комиссии, он обратил внимание на покраснение глаз и нарост. Опекун вела себя агрессивно. Заявила, что внучка остаётся на второй год и пойдёт в школу только 1 сентября – если будет улучшение. Лечить, сказала, будет сама.

Члены комиссии вызвали скорую помощь и единогласно проголосовали за то, чтобы девочку забрать, обследовать и отменить опеку.

Ребёнка положили в многопрофильную областную детскую больницу. По словам лечащего врача Виктории Пичкуновой, у неё был халязион – хроническое воспаление края глазного века, доброкачественное образование в толще века.

"Это запущенная глазная патология, девочка должна была наблюдаться и оперироваться у окулиста. А по другим органам у неё всё нормально", – уточнила доктор.

Сразу после выписки из больницы, 4 мая, ребёнка поместили в Центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах Управления образования Акмолинской области (Акколь). Там она находится по сей день.

"Врачи порекомендовали консультацию детского окулиста в Астане, а также невропатолога. Девочка неоднократно жаловалась на головные боли. По словам бабушки, у неё внутричерепное давление. Но, как я говорила выше, к врачу они не обращались, не обследовались и не лечились. Поэтому 28 мая ребёнок поедет в столицу в сопровождении специалиста центра, где пройдёт медицинский осмотр. Мы на основании постановления комиссии отменили приказ отдела образования о установлении опеки. Сейчас девочка успешно проходит социализацию, но, конечно же, скучает по бабушке", – отметила Ирина Франц.

Психолог кризисного центра "Шанс" в Кокшетау Когершин Сейткажина характеризует малышку как очень открытую, общительную, любознательную.

"Очень хорошо идёт на контакт, интеллектуально развитая. Адекватная реакция на замечания и похвалу, есть стремление учиться. Но её предпочитают держать дома", – посетовала Сейткажина.

Бабушка не одумалась – девочку забрали

Сегодня состоялась межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних, где решалась судьба ребёнка. И уполномоченный по правам ребёнка в Акмолинской области Асем Асаинова, и представители отдела опеки и попечительства были настроены вернуть девочку в приёмную семью – при непременном условии, что бабушка гарантирует медицинскую помощь и получение внучкой образования.

"Мы понимаем, что девочка практически с рождения воспитывается у бабушки, привыкла к ней, очень привязана. И если комиссия, к примеру, даст рекомендации, и бабушка их обязуется соблюдать, можно дать шанс. Ребёнку, безусловно, будет лучше с родным человеком", – считает главный специалист отдела опеки. "Бабушка не пьёт, не ведёт асоциальный образ жизни. Девочка очень любит её. В её жизни это самый значимый взрослый. Изъять из семьи можно всегда. Мы обязаны действовать в интересах ребёнка, как ему будет лучше. Но мы обязаны проанализировать риски, а они огромные. Важно, чтобы опекун, на сегодня бывший, доказала, что готова сотрудничать с государственными органами", – поделилась мнением детский омбудсмен.

В случае, если бабушке дадут второй шанс, ей придётся заново собирать документы и оформлять опеку. Однако буквально несколько часов назад стало известно, что межведомственная комиссия поддержала решение комиссии по делам несовершеннолетних. Бабушка так не осознала свои ошибки и продолжила стоять на своём.

"Оставить девочку с ней, в такими её взглядами на воспитание – преступление. Это огромный риск для жизни и здоровья ребёнка. Каждый человек имеет право на медицинское обслуживание и образование, это прописано в Конституции", – подчеркнула Асем Асаинова.

Бабушка девочки ещё молода, ей 56 лет. Есть предположения, что она придерживается нетрадиционных религиозных взглядов. Здесь уместно напомнить, что буквально в сентябре прошлого года в Кокшетау из-за отказа родителей от переливания крови (по религиозным убеждениям) скончался полуторагодовалый ребёнок.

"Мы не можем оценить реальные мотивы кандидатов"

Эксперты всё чаще говорят о том, что требования к потенциальным приёмным родителям стоит ужесточить.

"В правилах прописан запрет на передачу детей, к примеру, недееспособным гражданам или имеющим инвалидность, состоящим на учёте у психиатра. А если не состоит, но имеет психическое заболевание? Если не обращался к врачам? Глубокой оценки психического и психологического состояния кандидатов нет. Другой момент: закон не позволяет уточнить мотив – с какой целью человек берёт ребёнка, детей. Написать можно всё что угодно! Та приёмная "мама", которая получила пять детей, одного из которых нашли мёртвым и закопанным, ведь красиво написала. Я часто выезжаю в приёмные семьи в районы – бывает, ну, не нравится, как воспитывают. Чувствую и наигранность, и равнодушие, подход не нравится. Но формально, как говорится, не предъявишь. Из-за таких брешей в законе у государства завязаны руки, мы не можем отказать или изъять детей, потому что формально оснований нет", – поделилась Асем Ануарбековна.

По её мнению, нужно проводить более тщательный отбор – психологический, личностный, целевой и так далее. Сегодня базовое требование – иметь сертификат о прохождении Школы приёмных родителей (за исключением близких родственников, им это не требуется). Это проект Дома мамы, и он, по мнению детского омбудсмена, сырой.

"Во-первых, обучение проводится онлайн, и эксперты школы в глаза видят кандидатов, грубо говоря, только когда те приходят за сертификатом. С ними занимается психолог на протяжении 42 часов, это примерно три месяца. За это время онлайн он должен понять мотивы, которыми руководствуется человек. Понять, искренен ли он, готов ли стать мамой/папой для чужого ребёнка. И вот курс пройден – нате вам сертификат. Никто не оценивает семью глубоко. Как правило, школа выдаёт сертификаты и никакой ответственности на себя не берёт, не даёт рекомендаций органам опеки. Хотя могут и видеть, что семья не подходит. Это хорошо, если кандидаты сами осознают и отказываются. Это по крайней мере честно и позволяет уберечь детей от сильнейшего стресса, психологической травмы и разных бед в будущем. В Акмолинской области очень много возвратов от сертифицированных приёмных родителей", – пояснила уполномоченный по правам ребёнка.

В отделе опеки и попечительства к списку недоработок в правилах добавляют: нет ограничений по возрасту. Напомним, в трагической истории, прогремевшей в Щучинске, приёмной матери передали пятерых детей с особенностями в развитии, когда ей был всего 21 год.

Соответственно, нет нормы, учитывающей совокупность факторов: возраст кандидата в приёмные родители, количество детей, состояние их здоровья. Нет и требования состоять в зарегистрированном браке. Это важно, когда, к примеру, одинокая женщина пытается оформить опеку (патронат и т.д.) над сразу несколькими ребятишками. Как итог – нет объективного, щепетильного анализа, справятся ли они.

К счастью, решился вопрос со Школой приёмных родителей – теперь им придётся учиться оффлайн.

"Мы неоднократно поднимали этот вопрос. Мы тоже считаем, что психолог, который работает с кандидатами и выдаёт потом сертификаты, был знаком и общался с ними лично, видя их глаза, составляя их личностный портрет, представление о человеческих качествах и, конечно же, мотивах. Возвратов в детские дома, действительно, очень много, есть недопонимания со стороны опекунов и подопечных. С июня в Кокшетау школа приёмных родителей будет проходить в оффлайн-режиме", – дополнила Ирина Франц.

Как видим, жуткая история из Щучинска послужила горьким уроком – ответственные органы стали пристальней наблюдать за фостерными семьями. Ведь за красивыми отчётами порой стоят страшные вещи. И виноваты в трагедиях даже не только и не столько алчность или жестокость приёмных родителей, сколько безразличие и непрофессионализм тех, кто принимает решение доверить им беззащитных детей.