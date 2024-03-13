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Заседание Национального курултая с участием Касым-Жомарта Токаева пройдет в Атырау

Сегодня, 15:04
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 15:04
Сегодня, 15:04
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Фото: baigenews.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев проведет третье заседание Национального курултая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"15 марта в городе Атырау под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится третье заседание Национального курултая", - говорится в сообщении.

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