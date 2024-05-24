Казахстанку выдворили из Кыргызстана, её детей могут отправить в детдом

Гражданку Казахстана выдворили из Кыргызстана. Такое решение приняла судебная коллегия Бишкекского горсуда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на на Kaktus.media.

Как сообщил адвокат женщины Кайсын Абакиров, Адиям Кенджиева с 2008 года проживала в Бишкеке. Она развелась со своим мужем в Казахстане и приехала в Бишкек с тремя детьми. Здесь Адиям Кенджиева вышла замуж, родила от второго мужа двоих детей, сейчас дочке – два месяца, сыну – два года. Старшие дети, родившиеся в первом браке (восьми, десяти и пятнадцати лет), проживали с матерью.

"Октябрьский суд определил место жительства детей с матерью и установил график встреч с детьми. При этом отец свободно вывозил детей в Казахстан", - пояснил адвокат.

Во время очередной встречи с детьми гражданин Казахстана вывез десятилетнего сына к себе на родину. В назначенный срок он не вернул сына, ссылаясь на неисполнение решения суда, утверждая, что бывшая жена запрещает ему видеться с сыном.

"Было возбуждено уголовное дело за неисполнение приговора суда. Октябрьский районный суд встаёт на сторону гражданина Казахстана. Суд штрафует женщину. Кроме того, принимает решение выдворить её за пределы страны. Теперь судебная коллегия Бишкекского горсуда оставляет приговор в силе. При этом оперативники ГУВД Бишкека, будто зная, что приговор оставят в силе, приехали на заседание суда и сразу же решили исполнить приговор. Ее насильно намерены выдворить из Кыргызстана", - пояснил адвокат.

По его словам, судьи не решили, что будет с четырьмя малолетними детьми тут в Бишкеке. Возможно их отправят в детский дом. В настоящий момент второй муж женщины – гражданин Кыргызстана, он находится за границей. И без его разрешения на выезд детей Кенджеева не может выехать с ними в Казахстан.