На 285 млн тенге выписал фиктивные счета-фактур житель области Жетысу

Выписку фиктивных счетов-фактур без фактической поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг с целью извлечения имущественной выгоды организовал житель области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.

"Установлено, что указанный гражданин организовал и совершил действие по выписке счетов-фактур с целью извлечения имущественной выгоды от имени подконтрольного ему ТОО в адрес другого ТОО, что повлекло причинение особо крупного ущерба государству", - говорится в сообщении.

В ходе расследования сумма причиненного ущерба в размере более 285 млн тенге полностью возмещена.



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