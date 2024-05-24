Чемпион мира из Актобе подал в суд на министерство туризма и спорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Мужчине не выплатили поощрение за занятые призовые места на чемпионате мира.

Из материалов дела следует, что в сентябре 2023 года в городе Хива прошел чемпионат мира по гиревому спорту. В составе команды сборной Казахстана среди ветеранов в возрастной группе 65-69 лет в весовой категории +85 килограммов выступал спортсмен из Актобе. Он завоевал два первых и второе место по трём дисциплинам.

В ноябре мужчина обратился в министерство с просьбой выплатить денежное поощрение за занятые призовые места на чемпионате мира. Однако там ему отказали. Свой отказ мотивировали тем, что завершившим свою карьеру спортсменам-ветеранам не полагается выплата поощрений. Не согласившись с таким ответом, мужчина обратился в суд.

Дело рассматривалось в суде Актобе.

"Суд считает, что оснований для отказа в выплате денежного поощрения у ответчика не имелось. Доводы ответчика о том, что документы представляются спортивными федерациями по видам спорта не позднее 10 рабочих дней после завершения соревнования, а истец в указанный срок не обращался в уполномоченный орган, судом признаны несостоятельными. Следовательно, доводы ответчика о том, что в правилах выплата денежного вознаграждения предусмотрена только членам национальной сборной команды и в бюджете не предусмотрены расходы по выплате денежного вознаграждения ветеранам спорта, также являются несостоятельными", – говорится в материалах дела.

Решением суда административный иск удовлетворен. Теперь министерство обязано выплатить денежное поощрение за занятые призовые места на чемпионате мира по гиревому спорту в городе Хива.

Решение суда не вступило в законную силу.