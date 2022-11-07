О страшных школьных туалетах можно анонимно сообщить в Минпросвещения

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В Министерстве просвещения запустили Телеграм-Бот и другие чаты в социальных сетях, через которые можно сообщать об ужасном состоянии школьных туалетов, передает BaigeNews.kz. Все сообщения будут анонимные, заверили в ведомстве.

"Информация об обратившихся разглашаться не будет. Фото и видео о неудовлетворительном состоянии школьных туалетов и столовых можно направить на What’s App 8 700 699 04 46 и Telegram-БОТ, отметив страницу @balaga.laiyq в Instagram. В школы дополнительно направлены и устанавливаются qr-коды со ссылками на эти соцсети", - сообщили в Минпросвещения.

По инициативе Комитета по охране прав детей в Казахстане проходит акция "Балаға лайық". Под лозунгом "Помоги школе стать лучше!" акция продлится до 20 декабря 2022 года.

"В акции могут принять участие все желающие: учащиеся школ, волонтеры, детские представительства, педагоги, родители, представители неправительственных организаций и др. Отметим, что благодаря акции "Балаға лайық" значительно улучшилось состояние школьных санитарных узлов и столовых. В более 100 школах, где были выявлены нарушения, проведены ремонтные работы и устранены недочеты. К примеру, кабинки в туалете средней общеобразовательной школы № 5 города Павлодар приведены в соответствии с нормами после обращения родителей к представителям Министерства", - говорится в сообщении министерства.

В школе села Арыкбалык Северо-Казахстанской области заменена сантехника и выполнен ремонт. После поступления обращения с замечаниями на столовую Уральского инновационного лицея в школе была проведена полная дезинфекция столовой, улучшилось качество питания воспитанников.

"Мониторинг школьных санузлов и столовых проводится не для того, чтобы наказать, а для того, чтобы вместе приобщить школы к созданию необходимых условий для детей", - отметила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова.

Всего за время проведения акции поступило свыше тысячи обращений о неудовлетворительном состоянии санитарных узлов и столовых школ. Самыми активными оказались ученики и родители городов Астана и Алматы, Алматинской, Акмолинской и Кызылординскй областей. Каждое обращение отрабатывается с региональными управлениями образования. Где имеются мелкие недочеты, школы сами самостоятельно выявляют и устраняют недоработки.