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  • О состоянии пострадавших пассажиров авиарейса Ташкент — Алматы рассказали врачи
arnapress.kz Сегодня, 20:31
332
Сегодня, 20:31
332
Фото: arnapress.kz

О состоянии пострадавших пассажиров авиарейса Ташкент — Алматы рассказали врачи

В городской клинической больнице №4 Алматы рассказали о состоянии пассажиров самолёта Air Astana, которые пострадали, когда авиалайнер попал в зону сильной турбулентости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

По словам врачей, из пятерых пострадавших медпомощь потребовалась двоим. Они были госпитализированы каретой скорой медпомощи.

"В Городскую клиническую больницу №4 доставлены двое пассажиров рейса Ташкент —  Алматы. Граждане Узбекистана. Женщины 37 и 28 лет. Они поступили с диагнозами "закрытая травма левого предплечья и кисти, ушиб и растяжение мягких тканей. Ушиб шейного отдела позвоночника". Состояние обеих пациенток удовлетворительное, после проведенного клинико-диагностического обследования: рентгенографии, КТ головного мозга и шейного отдела позвоночника, рекомендовано амбулаторное лечение. Другие пассажиры за медицинской помощью не обращались"", —  сообщили в пресс-службе больницы.

Напомним, авиалайнер компании Air Astanа, летевший по маршруту Ташкент — Алматы, внезапно попал в зону сильной турбулентности. Самолёт вылетел в 14:35 местного времени, а приземлился приземлился в Алматы в 16:45. Ранее речь шла о семерых пострадавших, но затем в Комитете гражданской авиации МИИР РК уточнили, что  различные травмы и ожоги получили пять человек, четверо из которых от госпитализации отказались.

В авиакомпании заверили, что по факту произошедшего будет проведено расследование уполномоченными органами.

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#самолет #Air Astana
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:31
332
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