Летевший в Алматы самолёт попал в зону сильной турбулентности. Есть пострадавшие

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Авиалайнер компании Air Astanа, летевший по маршруту Ташкент — Алматы внезапно попал в зону сильной турбулентности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Самолёт вылетел в 14:35 местного времени. По предварительной информации, семь пассажиров получили различные травмы.

"Авиалайнер приземлился в Алматы в 16:45. Экипаж рейса оказывал первую доврачебную помощь пассажирам. Пилоты проинформировали о произошедшем службы аэропорта. В аэропорту пассажиров ожидают машины скорой помощи для оказания помощи. Авиакомпания сожалеет о произошедшем и окажет всяческую помощь пассажирам рейса", — говорится в сообщении.

В авиакомпании также добавили, что по факту произошедшего будет проведено расследование уполномоченными органами.