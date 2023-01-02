Попали в турбулентность: стало известно о состоянии пострадавших в самолёте Air Astanа

Фото: class-tour.com

В Комитете гражданской авиации МИИР РК сообщили о состоянии пассажиров рейса "Ташкент — Алматы", которые пострадали из-за того, что самолёт внезапно попал в зону сильной турбулентности, передаёт BaigeNews.kz.

"По предварительной информации, в результате инцидента пострадали пять человек. Из них от госпитализации отказались четыре пассажира с различными ушибами и ожогами. Им оказана первоначальная медицинская помощь. Гражданка Узбекистана с подозрением на закрытый перелом шейного позвоночника госпитализирована бригадой скорой помощи", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, авиалайнер компании Air Astanа, летевший по маршруту Ташкент — Алматы, внезапно попал в зону сильной турбулентности. Самолёт вылетел в 14:35 местного времени, а приземлился приземлился в Алматы в 16:45. Ранее ресь шла о семерых пострадавших.

В авиакомпании заверили, что по факту произошедшего будет проведено расследование уполномоченными органами.