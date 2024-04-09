О признаках удушенья Нукеновой сообщил судмедэксперт

В Астане продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. В содеянном подозревают её супруга экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева. На суде в качестве свидетеля выступил судебно-медицинский эксперт, который проводил дополнительную экспертизу причин смерти Нукеновой, передаёт BaigeNews.kz.

Отвечая на вопросы судьи, он сообщил, что у Нукеновой были признаки удушенья.

"Острая гипоксии – это, конечно, картина быстрой смерти. Ближе к наступлению смерти признаки сдавления шеи", - сказал эксперт.

Прокурор задала вопрос о хрипах погибшей в день ее смерти. Об этом в своих показаниях сообщил Бишибаев.

"Здесь, эта травма, явление асфиксии, несомненно, сопровождались острой дыхательной недостаточностью. Это характерно для этого. При развитии таких явлений острой дыхательной недостаточности, нарушается дыхание, и оно может восприниматься как храп. Но в данном случае, это не храп спящего человека. Храп спящего человека — это регулярный, спокойный храп. Для этого даже не надо глубоких познаний в медицине. Любой человек поймет, что спит. А в этом случае — задыхается, ему воздуха не хватает. Это хрипы", — сказал эксперт.

Ранее в суде он сообщил, что человек не может самостоятельно получить травмы, которые были обнаружены у Нукеновой.