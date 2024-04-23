О наличии у Бишимбаева детской травмы отвержения рассказала семейный психолог

Во время разбирательства по делу об убийстве Салтанат Нукеновой судья зачитала выводы российского психолога, проводившего семейные сессии, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В приложении Telegram в сотовом телефоне Куандыка Бишимбаева была обнаружена переписка с российским психологом Юлией Герасимовой. Сначала экс-министр проходил у неё индивидуальные сессии. Затем записался на семейные консультации. С апреля по июль 2023 года Бишимбаев и Нукенова проходили семейную терапию у этого специалиста.

Супруги обсуждали с психологом отношения в паре. Речь шла об эмоциональных качелях, границах в отношениях. Психолог делала выводы, что тип привязанности у обоих близок к дезорганизованному, который характеризуется высокой тревожностью. Более того, по словам психолога, одной из причин недопонимания в паре является детская травма отвержения Бишимбаева. Травма отвержения связана с холодным, отстранённым отношением родителей к ребёнку, что во взрослой жизни превращается в страх быть брошенным.

"Чаще всего, конфликты происходят следующим образом – Куандык больше внимания уделяет психологическому состоянию Салтанат. Он видит, что она может быть отвлечённой или грустной. Из-за этого возникает мысль, что Салтанат может начать к нему хуже относиться или думает о расставании и так далее. Это происходит из-за детской травмы отвержения. Поэтому возникает тревога, которая приводит к накручиванию эмоционального состояния и негативных мыслей. Эта тревожность провоцирует нарушение границ Салтанат, так как Куандык начинает задавать разные вопросы, связанные с ситуацией в отношениях. От этого Салтанат тоже испытывает тревогу, так как не понимает, почему что-то могло пойти не так в отношениях. Так как истинное желание было в силу интровертности побыть наедине с собой, а не отстраняться от Куандыка. В момент, когда Куандык старается выяснять отношения в силу своей тревоги, Салтанат начинает оправдываться, потом злиться, так как чувствует несправедливость. Такая агрессия на восстановление границ вызывает у Куандыка ответную реакцию – тоже агрессию, так как у него на самом деле не было намерений обвинить Салтанат", - пишет Юлия Герасимова.

Психолог посоветовала Бишимбаеву попробовать своё внимание перестроить на себя, подумать, как отвлечь себя от тревожных негативных мыслей и оказать самопомощь принятия, стараться напоминать себе о том, что Салтанат его любит, ценит эти отношения, с большой верой относиться к словам супруги без перепроверки.

Ранее сообщалось о том, что Бишимбаев работал с психологом, чтобы избавиться от нарциссизма и просил домработницу следить за своей супругой.

Также стало известно, о чём экс-министр переписывался с ясновидящей в день смерти Салтанат Нукеновой.