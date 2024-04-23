Она в здравом уме: о чём Бишимбаев переписывался с ясновидящей
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На судебном разбирательстве по делу об убийстве Салтанат Нукеновой во время осмотра сотового телефона подсудимого обнаружена переписка с той самой ясновидящей, которой Бишимбаев несколько раз звонил в день смерти супруги, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
9 ноября 2023 года в 15.01 Бишимбаев написал экстрасенсу, который записан в его телефоне как "Гульнар Шым": С ней всё ок? Она спит и спит.
Гульнар отвечает ему в 15.48: всё ок, спать будет до утра.
Следующее сообщение в 19.09 от Гульнар: работаю.
В 19.09 Бишимбаев пишет: наберу?
Сразу же Гульнар отвечает: ок.
В 19.24 Бишимбаев снова отправляет сообщение экстрасенсу: она в здравом уме?
Гульнар: да.
Напомним, ранее Бишимбаев рассказал о ясновидящей, которой звонил 9 ноября перед смертью Нукеновой.
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