Она в здравом уме: о чём Бишимбаев переписывался с ясновидящей

На судебном разбирательстве по делу об убийстве Салтанат Нукеновой во время осмотра сотового телефона подсудимого обнаружена переписка с той самой ясновидящей, которой Бишимбаев несколько раз звонил в день смерти супруги, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

9 ноября 2023 года в 15.01 Бишимбаев написал экстрасенсу, который записан в его телефоне как "Гульнар Шым": С ней всё ок? Она спит и спит.

Гульнар отвечает ему в 15.48: всё ок, спать будет до утра.

Следующее сообщение в 19.09 от Гульнар: работаю.

В 19.09 Бишимбаев пишет: наберу?

Сразу же Гульнар отвечает: ок.

В 19.24 Бишимбаев снова отправляет сообщение экстрасенсу: она в здравом уме?

Гульнар: да.

Напомним, ранее Бишимбаев рассказал о ясновидящей, которой звонил 9 ноября перед смертью Нукеновой.