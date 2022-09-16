О чём Токаев говорил на ШОС. Главное

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Сегодня, выступая на заседании Совета глав государств - членов ШОС в расширенном формате, Касым-Жомарт Токаев обозначил своё видение приоритетных направлений деятельности организации. Президент Казахстана предложил преобразовать ШОС в глобальную экономическую платформу, наращивать сотрудничество в военно-политической сфере между оборонными ведомствами и специальными службами и рационально использовать водные ресурсы. Подробнее в материале BaigeNews.kz.

Глава Казахстана выразил признательность президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за исключительно радушный приём и безупречную организацию Саммита ШОС в древнем Самарканде – жемчужине Великого Шелкового пути.

Международный авторитет ШОС растёт

Состав участников Шанхайской организации сотрудничества постоянно расширяется. Это свидетельствует о неуклонно растущем международном авторитете и влиянии Организации. Как отметил президент, современный мир вступил в опасный период серьёзного обострения международной ситуации, где на первый план вышли методы санкционного давления и конфронтационные подходы к решению узловых глобальных проблем.

"Отличительной чертой современной эпохи стал острый дефицит взаимного доверия. В этих условиях крайне важной представляется задача укрепления уникального по своей сути "шанхайского духа", основанного на взаимном доверии, равноправном и открытом диалоге. Перед нами стоит задача в полной мере раскрыть потенциал ШОС. Повышение эффективности Организации и развитие многостороннего сотрудничества в различных областях отвечает интересам всех государств-участников. Важно продолжить дальнейшее совершенствование деятельности Организации, усилить прогнозирование основных тенденций на пространстве ШОС и за его пределами", - отметил Токаев.

Приоритеты ШОС

Основным приоритетом ШОС остаётся укрепление региональной безопасности. При этом деятельность организации показала актуальность основополагающих принципов, сформулированных в её уставных документах:

борьба против "трёх зол" – экстремизма, терроризма, сепаратизма;

защита суверенитета и территориальной целостности государств;

невмешательство во внутренние дела.

"Необходимо продолжить реализацию ранее принятых документов, предусматривающих совместную деятельность в данной актуальной сфере. Поэтому предлагаю наращивать сотрудничество в военно-политической сфере между оборонными ведомствами и специальными службами. Важную роль здесь может сыграть укрепление взаимодействия ШОС с Центральноазиатским региональным информационным координационным центром", - отметил глава государства.

Особую актуальность, как считает президент, приобретают вопросы создания инфраструктуры защиты информационного пространства Организации для борьбы с киберпреступностью.

"Нам предстоит преобразовать ШОС в глобальную экономическую платформу. Сегодня наша Организация объединяет динамично развивающиеся экономики мира с колоссальным человеческим, ресурсным и технологическим потенциалом. На долю государств – участников ШОС приходится около четверти общемирового объема ВВП, то есть более 23 триллионов долларов. В нашем распоряжении богатейшие запасы энергоресурсов, угля, редких металлов и источников возобновляемой энергии", - подчеркнул Токаев.

Отсутствие конфронтации и блоковости в идейных и институциональных основах Организации способствуют росту международного авторитета и популярности ШОС. Поэтому география участников шосовского процесса из года в год расширяется.

"Убедительное свидетельство высокой востребованности Организации. На мой взгляд, ШОС – это самая успешная международная организация из всех существующих в современном мире. Мы поддерживаем развитие экономического сотрудничества в ШОС в различных формах для постепенного перехода к свободному передвижению товаров, капиталов, услуг и технологий", - сказал президент.

Экономическое сотрудничество стран ШОС

Своебразным драйвером роста на пространстве Организации, по мнению президента Казахстана, призвана стать реализация масштабных экономических проектов в рамках ШОС. Сейчас перед её участниками стоит задача обеспечить надлежащее финансирование проектной деятельности организации. Для этого, по словам Токаев, есть все необходимые экономические механизмы, разработаны стратегии, детальные программы и планы взаимодействия.

"Хотел бы отдельно остановиться на приоритетных векторах экономического сотрудничества – транзитно-транспортной сфере, продовольственной и энергетической безопасности. Серьёзным успехом в деле улучшения логистической взаимосвязанности стало принятие Концепции сотрудничества стран ШОС по развитию эффективных экономических и транспортных коридоров. Речь идёт о железнодорожных перевозках по направлению "Китай – Европа" и Транскаспийскому международному транспортному маршруту, а также планах по строительству третьего железнодорожного пункта перехода на границе Казахстана и Китая. Приглашаю партнеров по ШОС использовать открывающиеся в этой связи возможности", - добавил президент Казахстана.

В этом направлении серьёзным потенциалом обладает железная дорога "Казахстан – Туркменистан – Иран", которая открывает кратчайший путь из Восточной Азии в страны Персидского залива. Динамично развивается транзитно-транспортное сотрудничество Казахстана с государствами Центральной Азии.

"Мы приветствуем реализацию перспективных проектов, нацеленных на обеспечение взаимосвязанности стран нашего региона. Поддерживаем усилия по расширению транспортных маршрутов между Центральной и Южной Азией, развитию трансевразийских коридоров "Север – Юг" и "Восток – Запад". В целом, мы выступаем за создание новых и модернизацию действующих мультимодальных транспортных коридоров и логистических центров", - рассказал Касым-Жомарт Токаев.

Продовольственная и энергетическая безопасность ШОС

Отдельно президент Казахстана затронул вопросы продовольственной и энергетической безопасности. Государства ШОС – крупнейшие производители и экспортёры сельскохозяйственной продукции в мире. И им следует стимулировать расширение торговли сельхозпродукцией как внутри региона ШОС, так и за его пределами.

"Участие наших государств в обеспечении бесперебойного функционирования международных цепочек производства и поставок продуктов питания будет содействовать сохранению устойчивости на мировом продовольственном рынке. Отмечаем также необходимость уделять повышенное внимание развитию и рациональному использованию водных ресурсов", - отметил Токаев.

Обеспечению глобального и регионального энергетического баланса будет способствовать совместная разработка Энергетической стратегии ШОС. Поэтому токаев считает актуальным принятие Программы сотрудничества в области использования возобновляемых источников энергии странами-участницами шанхайской организации сотрудничества.

"Мы все возлагаем на ШОС большие надежды. Уверен, наше многогранное и плодотворное сотрудничество в рамках Организации придаст мощный импульс развитию наших государств", - сказал президент в заключении своего выступления.

Напомним, 22-й саммит стран-участниц ШОС проходит в Узбекистане 15 и 16 сентября.

Впервые в саммите ШОС принимают участие как президенты стран-участниц, так и стран-наблюдателей, а также приглашённых стран, что делает мероприятие ещё более важным.

Всего в работе саммита примут участие лидеры 15 стран. Ожидается, что саммите будут приняты важные решения.

Ранее национальный координатор ШОС от Узбекистана Рахматулла Нуримбетов заявил, что на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде будут приняты шесть новых партнёров по диалогу, в том числе четыре арабские страны.

Онованная в 2001 году Шанхайская организация сотрудничества сегодня объединяет Индию, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Статус стран-наблюдателей имеют Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, а странами-партнёрами являются Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.