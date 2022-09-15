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Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите ШОС в Самарканде
Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде,передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"По итогам саммита планируется принятие ряда документов. В Узбекистане Глава государства проведёт двусторонние встречи с лидерами других стран", - говорится в сообщении.
22-й саммит стран-участниц ШОС стартует в Узбекистане сегодня, 15 сентября, и продлится два дня.
Впервые в саммите ШОС принимают участие как президенты стран-участниц, так и стран-наблюдателей, а также приглашённых стран, что делает мероприятие ещё более важным.
Всего в работе саммита примут участие лидеры 15 стран. Ожидается, что президенты стран-участниц и наблюдателей ШОС примут на саммите важные решения.
Ранее национальный координатор ШОС от Узбекистана Рахматулла Нуримбетов заявил, что на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде будут приняты шесть новых партнёров по диалогу, в том числе четыре арабские страны.
Онованная в 2001 году Шанхайская организация сотрудничества сегодня объединяет Индию, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Статус стран-наблюдателей имеют Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, а странами-партнёрами являются Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
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