Нурлан Смагулов встретился с президентом в Алматы

Как сообщил Нурлан Смагулов, компании в составе Astana Motors за 2023 год уплатили налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей в местный и республиканский бюджеты на сумму 140 миллиардов тенге. Сегодня в штате работают 6 489 человек, из них на производстве – 1 615 человек.

Заводы Hyundai Trans Kazakhstan и Hyundai Trans Almaty в прошлом году произвели 48 857 легковых автомобилей и 981 единицу коммерческой техники.

Касым-Жомарту Токаеву доложено, что продолжается строительство мультибрендового завода Astana Motors Manufacturing Kazakhstan по производству автомобилей Chery, GWM (Haval), Changan. Мощность завода составит 90 тысяч единиц в год, из которых 40 процентов объёма предназначено на внутренний рынок, 60 процентов – на экспорт. Завершение строительства запланировано на февраль 2025 года. Глобальная цель Astana Motors – перейти на 100-процентное мелкоузловое производство со сваркой и окраской кузова (CKD) в 2027 году.

Президент отметил, что развитие обрабатывающей промышленности, в том числе автомобилестроения, является приоритетом индустриальной политики.