Фото: instagram.com/kff_team/

Защитник сборной Казахстана и санкт-петербургского "Зенита" Нуралы Алип стал отцом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации футбола.

"Защитник национальной сборной Нуралы Алип впервые стал отцом. В семье Нуралы и его жены Айгерим родилась красивая девочка по имени Алайя", - говорится в сообщении ФФК в Instagram.

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Алип женился в декабре прошлого года.