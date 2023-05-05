Лента новостей

instagram.com/kff_team/ Сегодня, 21:30
298
Сегодня, 21:30
298
Фото: instagram.com/kff_team/

Нуралы Алип впервые стал отцом

Защитник сборной Казахстана и санкт-петербургского "Зенита" Нуралы Алип стал отцом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации футбола.

"Защитник национальной сборной Нуралы Алип впервые стал отцом. В семье Нуралы и его жены Айгерим родилась красивая девочка по имени Алайя", - говорится в сообщении ФФК в Instagram.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kazakhstan national football team (@kff_team)

Алип женился в декабре прошлого года. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:30
298
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх