"Она была нереально крутая": футболист "Зенита" оценил казахскую кухню

Фото: Sports.kz

Защитник петербургского "Зенита" Дмитрий Чистяков рассказал о том, как он побывал на свадьбе своего одноклубника и футболиста сборной Казахстана Нуралы Алипа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"В общем-то очень просто. Он меня заранее позвал, еще когда чемпионат шел. В итоге я взял свою супругу — точнее, тогда еще невесту — ее подруг, которые знают жену Нурика, и все вместе такой компанией поехали в Казахстан на свадьбу", - рассказал Чистяков.

Футболист отметил, что с Нуралы Алипом общается достаточно близко, но это его первый той.

"Во-первых, хочу сказать, что Актау очень хороший город. Курортный, стоит на Каспийском море. Постоянно развивается. Думаю, скоро там очень многое еще застроят. Что касается свадьбы, она была нереально крутая! Первый раз оказался на такой. Шла три дня, и все время огромное количество гостей. В первый день — человек 450-500, в основном со стороны жениха. На второй, как я понял, положено звать гостей со стороны невесты. Но нас тоже позвали. Главным образом — папа жены Нурика, чтобы поближе познакомиться с нами и вообще с теми, кто на свадьбу из других мест приехал. Хорошо посидели, поболтали. Он много интересного из местных традиций рассказал. Еще в этот день экскурсия была в горы. Часа три ехать. Но я на нее не попал — проспал (улыбается)", - признался Дмитрий Чистяков.

Он добавил что свадебное торжество совпало с чемпионатом мира по футболу.