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  • "Она была нереально крутая": футболист "Зенита" оценил казахскую кухню
Sports.kz Сегодня, 05:02
72
Сегодня, 05:02
72
Фото: Sports.kz

"Она была нереально крутая": футболист "Зенита" оценил казахскую кухню

Защитник петербургского "Зенита" Дмитрий Чистяков рассказал о том, как он побывал на свадьбе своего одноклубника и футболиста сборной Казахстана Нуралы Алипа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"В общем-то очень просто. Он меня заранее позвал, еще когда чемпионат шел. В итоге я взял свою супругу — точнее, тогда еще невесту — ее подруг, которые знают жену Нурика, и все вместе такой компанией поехали в Казахстан на свадьбу", - рассказал Чистяков.

Футболист отметил, что с Нуралы Алипом общается достаточно близко, но это его первый той.

"Во-первых, хочу сказать, что Актау очень хороший город. Курортный, стоит на Каспийском море. Постоянно развивается. Думаю, скоро там очень многое еще застроят. Что касается свадьбы, она была нереально крутая! Первый раз оказался на такой. Шла три дня, и все время огромное количество гостей. В первый день — человек 450-500, в основном со стороны жениха.

На второй, как я понял, положено звать гостей со стороны невесты. Но нас тоже позвали. Главным образом — папа жены Нурика, чтобы поближе познакомиться с нами и вообще с теми, кто на свадьбу из других мест приехал. Хорошо посидели, поболтали. Он много интересного из местных традиций рассказал. Еще в этот день экскурсия была в горы. Часа три ехать. Но я на нее не попал — проспал (улыбается)", - признался Дмитрий Чистяков.

Он добавил что свадебное торжество совпало с чемпионатом мира по футболу.

"Он в нее тоже вписался, хотя я по этому поводу сначала переживал — не мог пропустить такой матч. Я в принципе очень люблю смотреть футбол. Практически весь. Дома жена по этому поводу даже ругается. А тут финал ЧМ: Месси, нужно выигрывать.

Но на свадьбе все всё в этом смысле понимали. Плюс помимо нас с Нуриком было много футболистов — его друзья, с кем он играл. Так вот, это был третий день, свадьба шла, но на стенах в зале разместили большие экраны. И если в матче Франция — Аргентина что-то происходило, эти моменты на экраны выводили. Видимо, был какой-то подготовленный на этот счет человек. У нас за столом была банда, которая болела за Аргентину, но была и та, что за Францию. Сидели — переглядывались. Но скажу честно, у меня где-то между кумысом и кониной стоял телефончик с прямой трансляцией. Так что я все видел (улыбается). Кстати, кухня в Казахстане тоже потрясающая", - заключил спортсмен.

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#свадьба #той #футбол #Актау
BaigeNews.kz
Сегодня, 05:02
72
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