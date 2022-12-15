Новый район Астаны будет называться Нура

В маслихате Астаны прошли публичные слушания, во время которых депутаты предложили два варианта названия нового района столицы - Нура и Караоткель.

"Мы пришли к вам с предложением назвать новый район Нура – в честь реки в Акмолинской и Карагандинской областях. В истории реки Есиль и Нура всегда идут в паре. Второй вариант – "Караоткель". В средние века это был один из крупных торговых центров, этимологическое значение слова "қара" – "много, изобилие", – сказал руководитель столичного управления по развитию языков и архивного дела Сакен Есиркеп.