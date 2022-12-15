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Сегодня, 14:24
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611Фото: travelask.ru
Новый район Астаны будет называться Нура
В маслихате Астаны прошли публичные слушания, во время которых депутаты предложили два варианта названия нового района столицы - Нура и Караоткель.
"Мы пришли к вам с предложением назвать новый район Нура – в честь реки в Акмолинской и Карагандинской областях. В истории реки Есиль и Нура всегда идут в паре. Второй вариант – "Караоткель". В средние века это был один из крупных торговых центров, этимологическое значение слова "қара" – "много, изобилие", – сказал руководитель столичного управления по развитию языков и архивного дела Сакен Есиркеп.
После обсуждения было принято решение назвать район Нура.
На создание аппарата акимата нового района предусмотрено 390 млн тенге.
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