Новый международный терминал аэропорта Алматы откроют в июне

Вопросы строительства нового международного терминала аэропорта Алматы и реализации ряда других инфраструктурных проектов в Казахстане обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и президент компании TAV Airports Holding Серкан Каптан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

В ходе встречи было отмечено, что правительство уделяет большое внимание повышению транспортно-логистического потенциала республики. В этой связи реализация такого крупного проекта, как строительство нового международного терминала в Алматы имеет стратегическую значимость.

"Мы ожидаем, что его открытие позволит в значительной степени нарастить пассажиропоток, расширить географию полетов, а также обеспечить жителей и гостей мегаполиса качественными услугами и высоким уровнем комфорта", — сказал Алихан Смаилов.

Глава TAV Airports Holding представил обновленную информацию о ходе реализации проекта. Так, на сегодняшний день строительные работы завершены на 87%. Открытие нового терминала планируется в июне 2024 года.

В целом за прошлый год в аэропорту Алматы был отмечен рекордный уровень пассажиропотока. Действующий терминал в дальнейшем будет использоваться только для внутренних рейсов. При этом потенциал обоих терминалов достигнет 14 миллионов пассажиров в год. Объем грузопотока через воздушную гавань планируется довести до 100 тысяч тонн.

Премьер-министр подчеркнул, что аэропорт Алматы должен развиваться как полноценный мультимодальный транспортно-логистический хаб с включением железнодорожных и автодорожных перевозок. Инвестор должен будет учесть это в дальнейших планах.